Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Скрывала беременность: известная украинская актриса родила первенца (видео)

Алимовы дети
Актриса Алена Алимова родила ребенка | Фото: Instagram

Украинская актриса Алена Алымова стала мамой впервые — о радостном событии она сообщила в своем Instagram. Звезда сериала "Коли ми вдома" долгое время скрывала беременность, а новость раскрыла уже после родов.

В заметке актриса опубликовала видео, на котором занимается йогой на пляже с уже заметным животиком, а также кадры после рождения ребенка.

Известно лишь, что Алимова рожала в Израиле, однако имени дочери и точной даты появления на свет мама не разглашает. Актриса традиционно оберегает личную жизнь от посторонних глаз.

Кто такая Алена Алимова

Алена Алимова училась на режиссерском факультете Киевского национального университета культуры и искусств и начинала карьеру со съемок в клипах Алана Бадоева. Ее дебют в кино состоялся в 2000 году, а широкую узнаваемость принесли роли в проектах "Джамайка", "Прикольная сказка" и комедийном скетчкоме "Когда мы дома", где она сыграла маникюршу Катю.

Відео дня
Алена Алимова дети
Актриса Алена Алимова
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, племянница примы украинской эстрады Софии Ротару выписалась из роддома вместе с двумя сыновьями. Медики выхаживали младенцев более двух месяцев, борясь за их жизнь, после преждевременных родов.