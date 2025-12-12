Приховувала вагітність: відома українська акторка народила первістка (відео)

Українська акторка Альона Алимова стала мамою вперше — про радісну подію вона повідомила у своєму Instagram. Зірка серіалу “Коли ми вдома” довгий час приховувала вагітність, а новину розкрила вже після пологів.

У дописі акторка опублікувала відео, на якому займається йогою на пляжі з уже помітним животиком, а також кадри після народження дитини.

Відомо лише, що Алимова народжувала в Ізраїлі, проте імені доньки та точної дати появи на світ мама не розголошує. Акторка традиційно оберігає особисте життя від сторонніх очей.

Хто така Альона Алимова

Альона Алимова навчалася на режисерському факультеті Київського національного університету культури і мистецтв та розпочинала кар’єру зі зйомок у кліпах Алана Бадоєва. Її дебют у кіно відбувся у 2000 році, а широку впізнаваність принесли ролі в проєктах "Джамайка", "Прикольна казка" та комедійному скетчкомі "Коли ми вдома", де вона зіграла манікюрницю Катю.

Акторка Альона Алимова Фото: Instagram

