Святослав Вакарчук в роли отца: в сети появились кадры детей певца (видео)

Мир уже увидел фильм "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", который вызвал оживленные обсуждения среди пользователей. В то же время Святослав Вакарчук продолжает доказывать, что о группе и ее участниках мы знаем далеко не все.

В новом отрывке из киноленты показали детей Вакарчука. В кадре видно телефон музыканта, через который он общается с сыном Иваном и дочерью Соломией по видеосвязи и обещает им скорую встречу.

"Ваня, я тебя очень люблю. И тебя, и Соломинку. Как только папа сможет, папа уже скоро к вам приедет. Я вас обнимаю, целую. Хорошо там будьте, слушайтесь вежливо Олю и маму. Все, скоро увидимся", — говорит с улыбкой музыкант.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В четверг, 6 ноября, на большие экраны вышла документальная лента "Океан Эльзы: Наблюдение шторма", что стало настоящим событием для поклонников культовой украинской группы. Фильм не только воспроизводит музыкальную историю коллектива, но и касается личной жизни его фронтмена — Святослава Вакарчука.

В фильме Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров искренне рассказывают о своей жизни в коллективе: гастрольные туры, зависимости, большую дружбу и искреннее братство в период становления, сложные конфликты, причины расколов и скандальных уходов участников коллектива из "Океана Эльзы".

Відео дня

Кроме того, лидер украинской рок-группы Вакарчук признался, что изначально музыканты думали назваться по-другому. Ударник группы предлагал взять название 12-го альбома британской рок-группы Jethro Tull — Stormwatch ("Наблюдение шторма").