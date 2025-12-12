Святослав Вакарчук в ролі батька: у мережі з'явились кадри дітей співака (відео)

Світ уже побачив фільм "Океан Ельзи: Спостереження шторму", який викликав жваві обговорення серед користувачів. Водночас Святослав Вакарчук продовжує доводити, що про гурт та його учасників ми знаємо далеко не все.

У новому уривку з кінострічки показали дітей Вакарчука. У кадрі видно телефон музиканта, через який він спілкується з сином Іваном та донькою Соломією по відеозв’язку й обіцяє їм швидку зустріч.

"Ваня, я тебе дуже люблю. І тебе, і Соломійку. Як тільки тато зможе, тато вже скоро до вас приїде. Я вас обіймаю, цілую. Гарно там будьте, слухайтеся чемно Олю і маму. Все, скоро побачимось", — каже з посмішкою музикант.

У четвер, 6 листопада, на великі екрани вийшла документальна стрічка "Океан Ельзи: Спостереження шторму", що стало справжньою подією для шанувальників культового українського гурту. Фільм не лише відтворює музичну історію колективу, а й торкається особистого життя його фронтмена — Святослава Вакарчука.

У фільмі Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка, Дмитро Шуров щиро розповідають про своє життя в колективі: гастрольні тури, залежності, велику дружбу і щире братерство в період становлення, складні конфлікти, причини розколів і скандальних відходів учасників колективу з "Океану Ельзи".

Крім того, лідер українського рок-гурту Вакарчук зізнався, що спочатку музиканти думали назватися по-іншому. Ударник групи пропонував взяти назву 12-го альбому британського рок-гурту Jethro Tull — Stormwatch ("Спостереження шторму").