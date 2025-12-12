Кровать не стоит застилать сразу после пробуждения — вот почему

Многие привыкли начинать утро с наведения порядка в спальне, а именно — с того, чтобы сразу застелить кровать. Однако специалисты предупреждают: делать это слишком быстро не стоит.

Редакционная обозревательница, которая признается, что не терпит неубранной кровати, была поражена, узнав, что раннее застилание может быть вредным для гигиены. Эксперты объясняют, что во время сна человек естественным образом потеет, и влага скапливается на простынях и подушках. Если кровать застелить сразу, постель не успевает проветриться, пишет Good Housekeeping.

"Если вы потеете ночью, в постели остается влажность, а от тепла тела белье дополнительно нагревается. В такой среде прекрасно размножаются аллергены, в частности пылевые клещи, и бактерии", — объясняет Каролин Форте, исполнительный директор лаборатории домашнего ухода и уборки GH Institute.

Сколько нужно ждать

Эксперты советуют после пробуждения откинуть одеяло, встряхнуть подушки и дать постели "подышать". Через 30-60 минут можно смело возвращаться к привычному ритуалу застилания. По словам Форте, это не только способствует чистоте, но и поддерживает общий порядок в доме.

Как поддерживать матрас в чистоте

Кроме ежедневного проветривания постели, специалисты советуют пользоваться наматрасниками и защитными чехлами для подушек — они помогают уменьшить влажность и загрязнение, а некоторые модели даже имеют влагозащитные свойства.

Также необходимо регулярно чистить матрас: использовать насадку для мебели на пылесосе, пропаривать его отпаривателем, чтобы уничтожить пылевых клещей, и точечно удалять пятна.

