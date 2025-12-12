Ліжко не варто застеляти одразу після пробудження — ось чому

Багато хто звик починати ранок із наведення порядку в спальні, а саме — з того, щоб одразу застелити ліжко. Однак фахівці попереджають: робити це занадто швидко не варто.

Редакційна оглядачка, яка зізнається, що не терпить неприбраного ліжка, була вражена, дізнавшись, що раннє застилання може бути шкідливим для гігієни. Експерти пояснюють, що під час сну людина природним чином пітніє, і волога накопичується на простирадлах і подушках. Якщо ліжко застелити одразу, постіль не встигає провітритись, пише Good Housekeeping.

"Якщо ви пітнієте вночі, у постелі залишається вологість, а від тепла тіла білизна додатково нагрівається. В такому середовищі чудово розмножуються алергени, зокрема пилові кліщі, та бактерії", — пояснює Каролін Форте, виконавча директорка лабораторії домашнього догляду та прибирання GH Institute.

Скільки потрібно чекати

Експерти радять після пробудження відкинути ковдру, струсити подушки та дати ліжку "подихати". Через 30–60 хвилин можна сміливо повертатися до звичного ритуалу застилання. За словами Форте, це не лише сприяє чистоті, а й підтримує загальний порядок у домі.

Як підтримувати матрац у чистоті

Окрім щоденного провітрювання постелі, спеціалісти радять користуватися наматрацниками та захисними чохлами для подушок — вони допомагають зменшити вологість та забруднення, а деякі моделі навіть мають вологозахисні властивості.

Також необхідно регулярно чистити матрац: використовувати насадку для меблів на пилососі, пропарювати його відпарювачем, щоб знищити пилових кліщів, та точково видаляти плями.

