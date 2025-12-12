Можно ли есть тунец ежедневно: диетологи назвали преимущества и недостатки рыбы

Обычная банка тунца годами остается неизменным продуктом во многих кухнях мира. Но растущий интерес к белковым продуктам вернул тунца в центр внимания — подобно буму на сыр.

"Люди любят тунца за его универсальность, удобство и высокое количество белка", — объясняет доктор Крис Мор, PhD, RD, эксперт по фитнесу и питанию, пишет Parade.

Хотя тунец можно употреблять и в виде стейков, диетологи предостерегают: ежедневное потребление этого продукта имеет и недостатки, прежде всего из-за риска чрезмерного поступления ртути. Вот что важно знать.

5 полезных эффектов ежедневного употребления тунца

1. Поддержание потребностей организма в белке

Тунец — эффективный источник нежирного белка. Диетолог Шей Арлук отмечает: "Консервированный светлый тунец — один из лучших низкожировых белковых продуктов по данным USDA".

Белок необходим для восстановления клеток, роста мышц, стабилизации уровня сахара и длительного ощущения сытости.

2. Улучшение показателей крови

Тунец богат витамином B12, который нужен для образования здоровых эритроцитов и профилактики анемии. Особенно это полезно людям, которые потребляют мало мяса.

3. Повышение уровня витамина D

Тунец — один из немногих продуктов с естественным содержанием витамина D. Три унции (≈85 г) консервированного тунца дают около половины суточной нормы.

4. Улучшение зрения

Омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты в тунце уменьшают воспаление, поддерживают увлажнение глаз и защищают сосуды. Данные показывают, что регулярное потребление омега-3 может снижать риск макулодистрофии и синдрома "сухого глаза".

5. Ощущение легкости и удобство

Тунец — доступный, дешевый, не требует охлаждения, легко хранится и быстро готовится. Для многих это спасительный продукт в занятые дни.

Безопасно ли есть тунца ежедневно

FDA рекомендует 2-3 порции рыбы с низким содержанием ртути в неделю — не каждый день. Это связано с потенциальным накоплением ртути в организме.

Вот основные риски.

Возможные недостатки ежедневного потребления тунца

1. Избыток ртути

Это главный риск. Более высокое содержание ртути имеют альбакор и желтоперый тунец; меньше — скумбриеподобный (skipjack).

Особенно осторожными должны быть:

дети,

беременные,

женщины, которые кормят грудью.

2. Чрезмерное потребление соли

Многие консервированные тунцы содержат добавленный натрий. Людям с гипертонией, сердечными или почечными болезнями стоит выбирать варианты с низким содержанием соли.

3. Расстройства пищеварения или аллергические реакции

Неправильное хранение может провоцировать пищевые реакции. Открытую банку следует хранить в холодильнике 3-4 дня в герметичной таре.

4. Пищевая "усталость"

Даже любимый продукт может надоесть. Диетологи отмечают, что однообразное питание со временем может вызвать отвращение.

5. Дефицит других важных нутриентов

Тунец не содержит углеводов. Если делать его основой рациона, можно вытеснить другие важные продукты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой.

Как диетологи советуют есть тунца

Шей Арлук выбирает средиземноморский вариант: тунец, половинка авокадо, лимонный сок, огурец, сушеные травы и немного соуса. Готовую смесь она подает с зеленью, цельнозерновыми крекерами или в лаваше с овощами.

Диетолог Кэтлин Бенсон советует более пикантный вариант — тунец с небольшим количеством майонеза и халапеньо, который она ест с лимон-чичарронами. Для более сбалансированного варианта она предлагает подавать смесь с цельнозерновыми крекерами, хлебом или кусочками болгарского перца.

