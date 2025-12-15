Женщина перед пенсией продала все имущество и теперь живет на острове (фото)

57-летняя британка Анджела Уорд решила в корне изменить свою жизнь — она распродала все имущество и приобрела билет в одну сторону на Кипр, хотя раньше никогда там не была.

Женщина рассказала в своем видео, опубликованном в TikTok, что больше не чувствует Великобританию своим домом. Мол, чувствовала себя ограниченной, находясь в Соединенном Королевстве, что и подтолкнуло ее к такому радикальному шагу. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Я просто чувствовала, что больше не вписываюсь в британскую жизнь", — поделилась Анджела в своем обращении.

Переезд на Кипр

Женщина призналась, что последние две недели подготовки к отъезду стали настоящим испытанием — она переезжала с места на место, находилась в неопределенности и постепенно отпускала старую жизнь.

57-летняя британка Анджела Уорд решила в корне изменить свою жизнь Фото: Facebook

"Мне нужно пространство для развития. Я чувствовала себя настолько застрявшей, что должна была сделать что-то радикальное. Переезд из Британии — это и есть что-то радикальное", — пояснила Анджела.

57-летняя британка добавила, что этот путь не был ни легким, ни комфортным, но теперь она чувствует, что движется в правильном направлении.

"Я не имею всех ответов, но оставаться на месте для меня не было вариантом", — подчеркнула женщина.

Изменения в жизни

Знакомые называют Анджелу сумасшедшей и говорят, что сами никогда бы на такое не решились. Сама героиня соглашается, что ее поступок может казаться безрассудным, особенно учитывая, что на Кипре она никогда раньше не бывала.

"Даже я считаю, что это немного безумие. Очень взволнована — это мой второй этап жизни, и я делаю это", — сказала Анджела перед отъездом.

Видео, опубликованные на ее странице в TikTok, набрали почти 130 тысяч просмотров. Пользователи соцсети активно поддержали женщину и пожелали ей удачи в новом разделе жизни.

Знакомые называют Анджелу сумасшедшей и говорят, что сами никогда бы на такое не решились Фото: Facebook

"Молодец. Британия действительно больше не ощущается как дом", — написал один из комментаторов.

Другая пользовательница поделилась собственным опытом: "Я только что сделала то же самое — продала 95% своих вещей, выехала из арендованного жилья, устроила собаку и теперь путешествую по Таиланду и Юго-Восточной Азии. Это невероятно!".

Экспаты, которые уже живут на Кипре, также оставили одобрительные комментарии. Один из них написал: "Добро пожаловать на Кипр, никаких причин для сожаления — я уехал 20 лет назад". Еще кто-то добавил: "Кипр — это прекрасно, мой дом в течение последних 18 лет. Лучшее решение для меня и моей семьи".

