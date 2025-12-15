Жінка перед пенсією продала все майно і тепер живе на острові (фото)

57-річна британка Анджела Ворд вирішила докорінно змінити своє життя — вона розпродала усе майно та придбала квиток в один бік на Кіпр, попри те, що раніше ніколи там не була.

Жінка розповіла у своєму відео, опублікованому в TikTok, що більше не відчуває Велику Британію своїм домом. Мовляв, відчувала себе обмеженою, перебуваючи у Сполученому Королівстві, що і підштовхнуло її до такого радикального кроку. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Я просто відчувала, що більше не вписуюся у британське життя", — поділилася Анджела у своєму зверненні.

Переїзд на Кіпр

Жінка зізналася, що останні два тижні підготовки до від'їзду стали справжнім випробуванням — вона переїжджала з місця на місце, перебувала в невизначеності та поступово відпускала старе життя.

57-річна британка Анджела Ворд вирішила докорінно змінити своє життя Фото: Facebook

"Мені потрібен простір для розвитку. Я відчувала себе настільки застряглою, що мусила зробити щось радикальне. Переїзд з Британії — це і є щось радикальне", — пояснила Анджела.

57-річна британка додала, що цей шлях не був ні легким, ні комфортним, але тепер вона відчуває, що рухається у правильному напрямку.

"Я не маю всіх відповідей, але залишатися на місці для мене не було варіантом", — наголосила жінка.

Зміни у житті

Знайомі називають Анджелу божевільною та кажуть, що самі ніколи б на таке не наважилися. Сама героїня погоджується, що її вчинок може здаватися нерозсудливим, особливо враховуючи, що на Кіпрі вона ніколи раніше не бувала.

"Навіть я вважаю, що це трохи божевілля. Дуже схвильована — це мій другий етап життя, і я роблю це", — сказала Анджела перед від'їздом.

Відео, опубліковані на її сторінці в TikTok, набрали майже 130 тисяч переглядів. Користувачі соцмережі активно підтримали жінку та побажали їй удачі в новому розділі життя.

Знайомі називають Анджелу божевільною та кажуть, що самі ніколи б на таке не наважилися Фото: Facebook

"Молодець. Британія справді більше не відчувається як дім", — написав один із коментаторів.

Інша користувачка поділилася власним досвідом: "Я щойно зробила те саме — продала 95% своїх речей, виїхала з орендованого житла, влаштувала собаку та тепер подорожую Таїландом і Південно-Східною Азією. Це неймовірно!".

Експати, які вже живуть на Кіпрі, також залишили схвальні коментарі. Один із них написав: "Ласкаво просимо на Кіпр, жодних причин для жалю — я виїхав 20 років тому". Ще хтось додав: "Кіпр — це чудово, мій дім протягом останніх 18 років. Найкраще рішення для мене та моєї родини".

