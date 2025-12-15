"Проклятие Макбет": известный украинский актер едва не погиб на спектакле (видео)

Во время гастрольного спектакля Национального театра имени Ивана Франко в Днепре произошло чрезвычайное происшествие — массивная металлическая конструкция упала в оркестровую яму рядом с заслуженным артистом Украины Александром Рудинским.

Инцидент произошел в четверг, 11 декабря, на сцене Днепровского академического театра оперы и балета во время показа спектакля "Макбет" режиссера Ивана Урывского. Фрагмент спектакля, где показан этот момент, обнародовали в Telegram.

В постановке задействованы большие металлические конструкции с экранами, которые символизируют три ведьмы — мистических персонажей пьесы Уильяма Шекспира. Эти массивные элементы декораций постоянно перемещаются по сцене, воплощая темные силы и предсказывая будущее.

Однако в определенный момент одна из трех конструкций подошла слишком близко к краю сцены и сорвалась в оркестровую яму.

На момент падения конструкции в оркестровой яме никого не было, поэтому обошлось без травмированных. Однако материального ущерба избежать не удалось — пострадали пол, микрофонные стойки, несколько кресел, осветительное оборудование для музыкантов и пюпитры с нотами.

Фрагмент из спектакля "Макбет" Фото: Instagram

Стоит отметить, что пьеса "Макбет" издавна считается "проклятой" в театральной среде. Существует немало суеверий, связанных с этим произведением, поскольку на протяжении истории актеры, участвовавшие в постановках по его мотивам, неоднократно получали серьезные травмы или погибали при непонятных обстоятельствах.

Сюжет произведения рассказывает о шотландском полководце Макбете, которого ведьмы побуждают к борьбе за королевский трон. Охваченный честолюбием, он убивает короля Дункана и захватывает власть, постепенно превращаясь из благородного воина в жестокого деспота.

