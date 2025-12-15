"Прокляття Макбет": відомий український актор ледь не загинув на виставі (відео)

Під час гастрольної вистави Національного театру імені Івана Франка в Дніпрі сталася надзвичайна подія — масивна металева конструкція впала в оркестрову яму поруч із заслуженим артистом України Олександром Рудинським.

Інцидент стався у четвер, 11 грудня, на сцені Дніпровського академічного театру опери та балету під час показу вистави "Макбет" режисера Івана Уривського. Фрагмент вистави, де показаний цей момент, оприлюднили в Telegram.

У постановці залучені великі металеві конструкції з екранами, які символізують три відьми — містичних персонажів п'єси Вільяма Шекспіра. Ці масивні елементи декорацій постійно переміщуються сценою, утілюючи темні сили та віщуючи майбутнє.

Однак у певний момент одна з трьох конструкцій підійшла занадто близько до краю сцени та зірвалася в оркестрову яму.

На момент падіння конструкції в оркестровій ямі нікого не було, тому обійшлося без травмованих. Проте матеріальних збитків уникнути не вдалося — постраждали підлога, мікрофонні стійки, кілька крісел, освітлювальне обладнання для музикантів та пюпітри з нотами.

Фрагмент з вистави "Макбет" Фото: Instagram

Варто зазначити, що п'єса "Макбет" здавна вважається "проклятою" у театральному середовищі. Існує чимало забобонів, пов'язаних з цим твором, оскільки протягом історії актори, які брали участь у постановках за його мотивами, неодноразово зазнавали серйозних травм або гинули за незрозумілих обставин.

Сюжет твору розповідає про шотландського полководця Макбета, якого відьми спонукають до боротьби за королівський трон. Охоплений честолюбством, він вбиває короля Дункана та захоплює владу, поступово перетворюючись зі шляхетного воїна на жорстокого деспота.

