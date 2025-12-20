Революция в недвижимости: как живется в капсульных квартирах за $12 тысяч (фото)

Архитектурный дизайнер Владимир Щербак в своих социальных сетях рассказал о капсульных квартирах в столице Японии, которые часто называют революцией в сфере недвижимости. Благодаря этой идее можно приобрести собственное жилье за вменяемые деньги.

Владимир Щербак показал кадры знаменитой башни Nakagin, которую спроектировал японский архитектор Кисьо Курокава в 1972 году. По словам дизайнера, такое жилье стоит около $12 тысяч. Как там живут люди, — поинтересовался Фокус.

Квартира 10 "квадратов"

"Могли бы вы жить в квартире размером всего 10 квадратных метров? Башня Nakagin, которая опередила свое время, доказывает, что это возможно. Ее спроектировал японский архитектор Кисьо Курокава в 1972 году в самом центре Токио. Здание состояло из двух башен, к которым крепились 140 капсул — автономных квартир площадью всего 10 квадратных метров. Внутри было все необходимое для жизни: кровать, душ, небольшой стол и даже аудиосистема", — отмечает автор видео.

Відео дня

По его словам, Nakagin стал манифестом движения метаболизма. Это идея, в основе которой мысль, что архитектура должна меняться как живой организм. Каждую капсулу можно было снять или заменить, не касаясь других.

Башня Накагин в Японии Фото: TikTok

"Однако со временем обслуживание капсул стало слишком дорогим, поэтому они начали приходить в упадок. В 2022 году, после 55 лет существования, капсульный дом был демонтирован. Часть капсул сохранили, их передали музеям и коллекционерам по всему миру. Сегодня Nakagin — это символ эпохи, когда архитектура искала способ гибкой, мобильной и живой", — подытожил Владимир.

Что пишут люди?

В комментариях зрители начали активно обмениваться мнениями.

"Эти капсулы похожи на стиральные машинки";

"Для выживания, а не для жизни";

Архитектурное чудо в Японии Фото: TikTok

"Живу в 16 м² также в Токио. Вроде норм";

"В норвежских тюрьмах норматив на человека 10 квадратов жилой площади и 1,5-2 кв. м на санузел".

Это видео собрало десятки тысяч просмотров, множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.

Американский предприниматель из Мэриленда решил помочь своим взрослым дочерям, которые тратили тысячи долларов на аренду жилья в Нью-Йорке.

Украинка Мария Перст решила реставрировать старый дом своей бабушки. Поскольку помещение было в плачевном состоянии, женщине пришлось очень много поработать перед заселением.