Революция в недвижимости: как живется в капсульных квартирах за $12 тысяч (фото)
Архитектурный дизайнер Владимир Щербак в своих социальных сетях рассказал о капсульных квартирах в столице Японии, которые часто называют революцией в сфере недвижимости. Благодаря этой идее можно приобрести собственное жилье за вменяемые деньги.
Владимир Щербак показал кадры знаменитой башни Nakagin, которую спроектировал японский архитектор Кисьо Курокава в 1972 году. По словам дизайнера, такое жилье стоит около $12 тысяч. Как там живут люди, — поинтересовался Фокус.
Квартира 10 "квадратов"
"Могли бы вы жить в квартире размером всего 10 квадратных метров? Башня Nakagin, которая опередила свое время, доказывает, что это возможно. Ее спроектировал японский архитектор Кисьо Курокава в 1972 году в самом центре Токио. Здание состояло из двух башен, к которым крепились 140 капсул — автономных квартир площадью всего 10 квадратных метров. Внутри было все необходимое для жизни: кровать, душ, небольшой стол и даже аудиосистема", — отмечает автор видео.
По его словам, Nakagin стал манифестом движения метаболизма. Это идея, в основе которой мысль, что архитектура должна меняться как живой организм. Каждую капсулу можно было снять или заменить, не касаясь других.
"Однако со временем обслуживание капсул стало слишком дорогим, поэтому они начали приходить в упадок. В 2022 году, после 55 лет существования, капсульный дом был демонтирован. Часть капсул сохранили, их передали музеям и коллекционерам по всему миру. Сегодня Nakagin — это символ эпохи, когда архитектура искала способ гибкой, мобильной и живой", — подытожил Владимир.
Что пишут люди?
В комментариях зрители начали активно обмениваться мнениями.
- "Эти капсулы похожи на стиральные машинки";
- "Для выживания, а не для жизни";
- "Живу в 16 м² также в Токио. Вроде норм";
- "В норвежских тюрьмах норматив на человека 10 квадратов жилой площади и 1,5-2 кв. м на санузел".
Это видео собрало десятки тысяч просмотров, множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.
