Революція у нерухомості: як живеться у капсульних квартирах за $12 тисяч (фото)

Архітектурний дизайнер Володимир Щербак у своїх соціальних мережах розповів про капсульні квартири в столиці Японії, які часто називають революцією в сфері нерухомості. Завдяки цій ідеї можна придбати власне житло за притомні гроші.

Володимир Щербак показав кадри знаменитої вежі Nakagin, яку спроєктував японський архітектор Кісьо Курокава у 1972 році. За словами дизайнера, таке житло коштує близько $12 тисяч. Як там живуть люди, — поцікавився Фокус.

Квартира 10 "квадратів"

"Чи могли б ви жити у квартирі розміром лише 10 квадратних метрів? Вежа Nakagin, яка випередила свій час, доводить що це можливо. Її спроєктував японський архітектор Кісьо Курокава у 1972 році в самому центрі Токіо. Будівля складалася з двох веж, до яких кріпилися 140 капсул — автономних квартир площею лише 10 квадратних метрів. Усередині було все необхідне для життя: ліжко, душ, невеликий стіл і навіть аудіосистема", — зазначає автор відео.

За його словами, Nakagin став маніфестом руху метаболізму. Це ідея, в основі якої думка, що архітектура має змінюватися як живий організм. Кожну капсулу можна було зняти або замінити, не торкаючись інших.

Вежа Nakagin в Японії Фото: TikTok

"Однак з часом обслуговування капсул стало надто дорогим, тож вони почали занепадати. У 2022 році, після 55 років існування, капсульний будинок було демонтовано. Частину капсул зберегли, їх передали музеям та колекціонерам по всьому світу. Сьогодні Nakagin — це символ епохи, коли архітектура шукала спосіб гнучкою, мобільною та живою", — підсумував Володимир.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі почали активно обмінюватися думками.

"Ці капсули схожі на пральні машинки";

"Для виживання, а не життя";

Архітектурне диво в Японії Фото: TikTok

"Живу в 16 м² також в Токіо. Ніби норм";

"У норвезьких тюрмах норматив на людину 10 квадратів житлової площі та 1,5-2 кв. м на санвузол".

Це відео зібрало десятки тисяч переглядів, безліч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

