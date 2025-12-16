$20 тысяч за переезд: в Италии каждому, кто поселится в городе, заплатят вознаграждение

Маленький средневековый городок Радикондоли в итальянской Тоскане предлагает финансовые стимулы людям, которые готовы переехать туда на постоянное проживание. Местные власти таким образом пытаются остановить сокращение населения и вдохнуть новую жизнь в общину.

Программу поддержки запустили еще в 2023 году. Тогда желающим купить и поселиться в одном из пустых домов предлагали до 20 тысяч евро, а также дополнительно 6 тысяч евро на расходы — в частности на отопление или транспорт, пишет New York Post.

Теперь инициативу расширили и для арендаторов. Новым жителям, которые переедут в Радикондоли до начала 2026 года, будут компенсировать 50% стоимости аренды в течение первых двух лет проживания.

"Жилищная программа, начатая два года назад, сейчас усиливается", — рассказал CNN мэр города Франческо Гуаргуалини, уроженец Радикондоли.

Городок, расположенный примерно в часе езды к югу от Флоренции, когда-то насчитывал около 3 тысяч жителей. Сейчас там проживает лишь 966 человек, а около 100 из 450 домов остаются пустыми.

По словам мэра, в этом году на поддержку новых покупателей и арендаторов жилья выделили более 400 тысяч евро. Средства также направляются на помощь студентам, компенсацию транспортных расходов, а также поддержку пользователей "зеленой" энергии.

Финансовую помощь могут получить и те, кто планирует покупку недвижимости. При этом есть условие: покупатели должны прожить в Радикондоле не менее 10 лет, а арендаторы — не менее четырех.

Среди доступных объектов — небольшие одно- и двухкомнатные квартиры в историческом центре, а также просторные тосканские фермерские дома за пределами села, окруженные виноградниками и оливковыми рощами. Цены стартуют от 50 тысяч евро за меньшие помещения и достигают 100 тысяч евро за большие. Некоторые дома требуют ремонта, ориентировочно на сумму около 10 тысяч долларов.

При полной компенсации в 20 тысяч евро небольшую квартиру можно приобрести примерно за 30 тысяч евро. Арендаторы же благодаря субсидии смогут платить около 200 евро в месяц вместо стандартных 400.

Как отмечают на сайте муниципалитета, с момента запуска программы население города выросло с примерно 900 до 960 человек. Цель инициативы — улучшить качество жизни, стимулировать экономическое и жилищное развитие и привлечь новых жителей, в частности молодежь.

