$20 тисяч за переїзд: в Італії кожному, хто оселиться в місті, заплатять винагороду

Маленьке середньовічне містечко Радікондолі в італійській Тоскані пропонує фінансові стимули людям, які готові переїхати туди на постійне проживання. Місцева влада таким чином намагається зупинити скорочення населення та вдихнути нове життя у громаду.

Програму підтримки запустили ще у 2023 році. Тоді охочим купити й оселитися в одному з порожніх будинків пропонували до 20 тисяч євро, а також додатково 6 тисяч євро на витрати — зокрема на опалення чи транспорт, пише New York Post.

Тепер ініціативу розширили і для орендарів. Новим мешканцям, які переїдуть до Радікондолі до початку 2026 року, компенсуватимуть 50% вартості оренди протягом перших двох років проживання.

"Житлова програма, започаткована два роки тому, зараз посилюється", — розповів CNN мер міста Франческо Ґуарґуальїні, уродженець Радікондолі.

Містечко, розташоване приблизно за годину їзди на південь від Флоренції, колись налічувало близько 3 тисяч мешканців. Нині там проживає лише 966 людей, а близько 100 із 450 будинків залишаються порожніми.

За словами мера, цього року на підтримку нових покупців і орендарів житла виділили понад 400 тисяч євро. Кошти також спрямовують на допомогу студентам, компенсацію транспортних витрат, а також підтримку користувачів "зеленої" енергії.

Фінансову допомогу можуть отримати й ті, хто планує купівлю нерухомості. Водночас є умова: покупці повинні прожити в Радікондолі щонайменше 10 років, а орендарі — не менше чотирьох.

Серед доступних об’єктів — невеликі одно- та двокімнатні квартири в історичному центрі, а також просторі тосканські фермерські будинки за межами села, оточені виноградниками й оливковими гаями. Ціни стартують від 50 тисяч євро за менші помешкання і сягають 100 тисяч євро за більші. Деякі будинки потребують ремонту, орієнтовно на суму близько 10 тисяч доларів.

За повної компенсації у 20 тисяч євро невелику квартиру можна придбати приблизно за 30 тисяч євро. Орендарі ж завдяки субсидії зможуть платити близько 200 євро на місяць замість стандартних 400.

Як зазначають на сайті муніципалітету, з моменту запуску програми населення міста зросло з приблизно 900 до 960 осіб. Мета ініціативи — покращити якість життя, стимулювати економічний і житловий розвиток та залучити нових мешканців, зокрема молодь.

