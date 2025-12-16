На похоронах Степана Гиги его друг взял слово: "Возможно, это фейк"
Анатолий Фиглюк, поэт-песенник и автор слов известного хита Степана Гиги "Этот сон", произнес речь на похоронах народного артиста Украины, который умер 12 декабря.
Анатолий Фиглюк опубликовал стихотворение на своей странице в Facebook под названием "Ты летел, ты горел", а также растрогал речью на церемонии прощания со Степаном Гигой во Львове. Фокус обратил внимание на его слова.
"Мы тебя не забудем, твоя песня будет звучать, твой голос в наших сердцах … Сегодня шел, у меня сердце замирало от боли и радости. Боль, потому что провожаем в путь, откуда уже не приходят к нам на землю. Но радость была от того, как Львов встречал его. Вы знаете, я написал в первый день… Я не хотел верить. Все пишут, все звонят — соболезнования выражают как побратиму, как другу. Я говорю: "Подождите, возможно, это фейк. Так бывает". Потом понял, что уже, к сожалению", — сказал песенник на похоронах.
Далее он зачитал свое стихотворение, посвященное другу.
"Ты летел, Ты горел,
Ты был яркой звездой!
Переплыл сто морей.
Был в сотне государств
Ты писал, ты пел.
Видел свой дальнейший путь…
В каждой ноте, в каждом слове
Ты был чист, без фальши…"
Анатолий Фиглюк написал слова ко многим популярным песням Степана Гиги. Среди таких композиций — "Этот сон", "Дозревает вишня", "А любовь стороной идет", "Улица Натальи" и другие.
Художники познакомились еще в 1996 году во время фестиваля "Доля" в Черновцах, после чего началось их творческое сотрудничество. Кроме рабочих связей, они давно дружили.
