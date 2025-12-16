На похороні Степана Гіги його друг взяв слово: "Можливо, це фейк"

Анатолій Фіглюк, поет-пісняр та автор слів найвідомішого хіта Степана Гіги "Цей сон", виголосив промову на похороні народного артиста України, який помер 12 грудня.

Анатолій Фіглюк опублікував вірш на своїй сторінці у Facebook під назвою "Ти летів, ти горів", а також зворушив промовою на церемонії прощання зі Степаном Гігою у Львові. Фокус звернув увагу на його слова.

"Ми тебе не забудемо, твоя пісня буде звучати, твій голос в наших серцях… Сьогодні йшов, у мене серце завмирало від болю та радості. Біль, бо проводжаємо в путь, з якого вже не приходять до нас на землю. Але радість була від того, як Львів зустрічав його. Ви знаєте, я написав у перший день… Я не хотів вірити. Всі пишуть, всі телефонують — співчуття висловлюють як побратиму, як другу. Я кажу: "Почекайте, можливо, це фейк. Так буває". Потім зрозумів, що вже, на жаль", — сказав пісняр на похороні.

Анатолій Фіглюк разом зі Степаном Гігою Фото: Facebook

Далі він зачитав свого вірша, присвяченого другові.

"Ти летів, Ти горів,

Ти був зірка яскрава!

Переплив сто морів.

Був у сотні державах

Ти писав, Ти співав.

Бачив шлях свій подальший…

В кожній ноті, словах

Ти був чистий, без фальші…"

Анатолій Фіглюк написав слова до багатьох популярних пісень Степана Гіги. Серед таких композицій — "Цей сон", "Достигає вишня", "А любов стороною йде", "Вулиця Наталі" та інші.

Митці познайомилися ще в 1996 році під час фестивалю "Доля" у Чернівцях, після чого розпочалася їхня творча співпраця. Окрім робочих зав’язків, вони давно товаришували.

