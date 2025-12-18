5 главных фильмов Стивена Спилберга: как внук эмигрантов из Украины покорил Голливуд

Выдающийся американский режиссер Стивен Спилберг сегодня отмечает 79-й день рождения. Его работы получили многочисленные "Оскары", а двадцатка самых успешных лент собрала более 10 миллиардов долларов в мировом прокате.

В день рождения Стивена Спилберга Фокус пишет, как внуку эмигрантов из Каменца-Подольского и Одессы удалось снять чрезвычайно популярные хиты мирового проката: "Челюсти", "Список Шиндлера", "Парк Юрского периода" и "Индиану Джонса".

Начинал с акул.

Триллер "Челюсти" (1975) по роману Питера Бенчли стал настоящим прорывом в карьере молодого режиссера. История об акуле-людоедке, терроризирующей курортный остров, собрала 470 миллионов долларов и держала рекорд самого кассового фильма до выхода "Звездных войн".

Сам Спилберг упоминал в одном из интервью, что именно эта работа стала поворотным моментом его карьеры. До нее он был неизвестным режиссером, а после огромного успеха картины получил возможность снимать любые проекты.

Відео дня

Серия про Индиану Джонса

Трилогия о профессоре археологии и его приключениях стартовала в 1981-м фильмом "В поисках утраченного ковчега". Далее вышли "Храм судьбы" и "Последний крестовый поход", который стал любимой частью самого режиссера.

Благодаря трилогии об Индиане Джонсе за Стивеном Спилбергом закрепилась слава режиссера, который создает зрелищное кино.

Революция спецэффектов

Научно-фантастическая лента "Парк Юрского периода" 1993 года по роману Майкла Крайтона рассказывает о тематическом парке с клонированными динозаврами, где все пошло не по плану. Фильм стал важной вехой в развитии компьютерной графики и собрал 914 миллионов долларов в мировом прокате.

Картина настолько повысила интерес к доисторическим животным, что в США зафиксировали рекордный рост количества студентов на кафедрах палеонтологии. NASA включило ленту в список самых достоверных научно-фантастических фильмов.

Историческая драма о Холокосте

Черно-белая драма "Список Шиндлера" 1993 года о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, который спас более тысячи польских евреев во время Второй мировой войны.

Режиссер работал над проектом более десяти лет и даже предлагал снять его коллегам, в частности Мартину Скорсезе и Роману Полански.

Лента получила семь премий "Оскар", включая награды за лучший фильм и режиссуру. Она стала самым дорогим черно-белым фильмом XX века с бюджетом 25 миллионов долларов и коммерчески самым успешным — мировые сборы составили 321 миллион.

Трагикомедия о силе духа

В фильме "Терминал" 2004 года Том Хэнкс сыграл иностранца Виктора Наворски, который из-за политического переворота в родной стране застрял в транзитной зоне нью-йоркского аэропорта. Его паспорт утратил силу, поэтому герой не может ни въехать в Америку, ни вернуться домой.

Через сочетание юмора и драмы режиссер показал, как настойчивость и доброта помогают сохранить человечность даже в самых сложных обстоятельствах. Картина поднимает темы бюрократии и достоинства маленького человека перед системой.

Напомним, ранее Фокус писал:

Должен увидеть каждый: 5 лучших фильмов в истории кино по версии iMDB.

Имеют больше всего Оскаров: 5 фильмов, которые навсегда вошли в историю кино.

Как известно, декабрь традиционно считается одним из самых горячих месяцев для кинопроката, ведь спрос на кино в этот период высок. Именно в конце года студии соревнуются за внимание зрителя. Мы рассказывали о лучших фильмах декабря, которые нельзя пропустить.