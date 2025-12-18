5 головних фільмів Стівена Спілберга: як онук емігрантів з України підкорив Голлівуд

Видатний американський режисер Стівен Спілберг сьогодні відзначає 79-й день народження. Його роботи отримали численні "Оскари", а двадцятка найуспішніших стрічок зібрала понад 10 мільярдів доларів у світовому прокаті.

У день народження Стівена Спілберга Фокус пише, як онука емігрантів із Кам’янця-Подільського та Одеси вдалося зняти надзвичайно популярні хіти світового прокату: "Щелепи", "Список Шиндлера", "Парк Юрського періоду" та "Індіану Джонса".

Починав з акул

Трилер "Щелепи" (1975) за романом Пітера Бенчлі став справжнім проривом у кар'єрі молодого режисера. Історія про акулу-людожера, що тероризує курортний острів, зібрала 470 мільйонів доларів і тримала рекорд найкасовішого фільму до виходу "Зоряних воєн".

Сам Спілберг згадував у одному з інтерв'ю, що саме ця робота стала поворотним моментом його кар'єри. До неї він був невідомим режисером, а після величезного успіху картини отримав можливість знімати будь-які проєкти.

Серія про Індіану Джонса

Трилогія про професора археології та його пригоди стартувала 1981-го фільмом "У пошуках втраченого ковчега". Далі вийшли "Храм долі" та "Останній хрестовий похід", який став улюбленою частиною самого режисера.

Завдяки трилогії про Індіану Джонса за Стівеном Спілбергом закріпилася слава режисера, який створює видовищне кіно.

Революція спецефектів

Науково-фантастична стрічка "Парк Юрського періоду" 1993 року за романом Майкла Крайтона розповідає про тематичний парк із клонованими динозаврами, де все пішло не за планом. Фільм став важливою віхою у розвитку комп'ютерної графіки та зібрав 914 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Картина настільки підвищила інтерес до доісторичних тварин, що в США зафіксували рекордне зростання кількості студентів на кафедрах палеонтології. NASA включило стрічку до списку найдостовірніших науково-фантастичних фільмів.

Історична драма про Голокост

Чорно-біла драма "Список Шиндлера" 1993 року про німецького підприємця Оскара Шиндлера, який врятував понад тисячу польських євреїв під час Другої світової війни.

Режисер працював над проєктом понад десять років і навіть пропонував зняти його колегам, зокрема Мартіну Скорсезе та Роману Поланскі.

Стрічка отримала сім премій "Оскар", включно з нагородами за найкращий фільм та режисуру. Вона стала найдорожчим чорно-білим фільмом XX століття з бюджетом 25 мільйонів доларів та комерційно найуспішнішим — світові збори склали 321 мільйон.

Трагікомедія про силу духу

У фільмі "Термінал" 2004 року Том Генкс зіграв іноземця Віктора Наворскі, який через політичний переворот у рідній країні застряг у транзитній зоні нью-йоркського аеропорту. Його паспорт втратив чинність, тому герой не може ні в'їхати до Америки, ні повернутися додому.

Через поєднання гумору та драми режисер показав, як наполегливість і доброта допомагають зберегти людяність навіть у найскладніших обставинах. Картина порушує теми бюрократії та гідності маленької людини перед системою.

