Два украинских фильма отобрали в короткий список "Оскара": что это за картины

Американская киноакадемия объявила шортлист 98-й премии "Оскар" в 12 категориях. В него вошли два украинских фильма.

Полнометражный документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил место в категории "Лучший документальный фильм". Эту работу выдвигали и в категорию "Лучшего международного полнометражного фильма", однако там лента не прошла в финальный отбор.

Другие фильмы в шортлисте

Анимационный короткометражный фильм Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене" также попал в список претендентов в своей категории — "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Кроме этого, в шортлист вошла короткометражная игровая лента "Камень, ножницы, бумага" британского режиссера Франца Бема, посвященная полномасштабному российскому вторжению. В фильме снялись Александр Рудинский и другие украинские актеры. Работа будет соревноваться за награду в категории — "Лучший игровой короткометражный фильм".

Объявленный перечень не является окончательным списком номинантов на премию. Члены Американской киноакадемии начнут голосование за номинантов 12 января и завершат его через четыре дня. Официальный список претендентов назовут 22 января 2026 года. Церемония награждения победителей запланирована на 15 марта 2026 года.

История участия Украины на "Оскаре"

Документальная работа Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила первую в истории Украины статуэтку "Оскар" в 2024 году. Киноакадемия признала ленту лучшим документальным фильмом года.

