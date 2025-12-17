Два українські фільми відібрали у короткий список "Оскара": що це за картини

Американська кіноакадемія оголосила шортліст 98-ї премії "Оскар" у 12 категоріях. До нього ввійшли два українські фільми.

Повнометражний документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримав місце в категорії "Найкращий документальний фільм". Цю роботу висували й до категорії "Найкращого міжнародного повнометражного фільму", проте там стрічка не пройшла до фінального відбору.

Інші фільми в шортлисті

Анімаційний короткометражний фільм Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" також потрапив до списку претендентів у своїй категорії — "Найкращий анімаційний короткометражний фільм".

Окрім цього, до шортліста ввійшла короткометражна ігрова стрічка "Камінь, ножиці, папір" британського режисера Франца Бема, присвячена повномасштабному російському вторгненню. У фільмі знялися Олександр Рудинський та інші українські актори. Робота змагатиметься за нагороду в категорії — "Найкращий ігровий короткометражний фільм".

Оголошений перелік не є остаточним списком номінантів на премію. Члени Американської кіноакадемії розпочнуть голосування за номінантів 12 січня та завершать його через чотири дні. Офіційний список претендентів назвуть 22 січня 2026 року. Церемонія нагородження переможців запланована на 15 березня 2026 року.

Історія участі України на "Оскарі"

Документальна робота Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" здобула першу в історії України статуетку "Оскар" у 2024 році. Кіноакадемія визнала стрічку найкращим документальним фільмом року.

