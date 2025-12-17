"Они вымерли": участник "Любовь на выживание" удивил своим заявлением

В новом выпуске шоу "Кохання на виживання" зрители стали свидетелями острых формулировок о верности. Участник проекта Станислав заявил, что не верит в существование мужской преданности.

Участие в программе приняла пара Ксении и Станислава: ей 24 года, ему — 35. Во время одного из испытаний мужчина выразил убеждение, что любой взрослый мужчина при определенных обстоятельствах изменит, а примеры безусловной верности считает выдумкой. По его словам, реальная жизнь не оставляет места идеализированным представлениям о браке и отношениях.

"Давайте смоделируем ситуацию. Взрослый мужчина, у которого есть семья, женщина, перед ним лежит уже маслом обмазанная голая девушка и он такой "у меня жена, я не могу". Да нет таких мужчин, они вымерли во времена мамонтов", — сказал Станислав во время шоу.

Відео дня

Реакция Ксении на такую позицию прозвучала спокойно — девушка дала понять, что давно приняла взгляды партнера и научилась с ними жить. Впрочем, Станислав отметил, что его не устраивает именно формулировка "смирилась".

"Может я выгляжу для кого-то негодяем, но фраза "я смирилась" даже меня не устраивает. Я понимаю, что когда я куда-то еду, что ей болит, и если это не нормально, то можно просто сказать. А она говорит "ты так жить не будешь". Ну если это не нормально, то не надо со мной жить", — отметил участник проекта.

В ответ Ксения снова подчеркнула, что для нее ситуация не является критической: она воспринимает Станислава таким, какой он есть, и не пытается его изменить.

"Для меня все нормально, что я с этим сделаю, такой он человек", — подытожила девушка.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бужинская призналась, что сделала аборт в 18 лет от мужчины, который изменял.

Надин Головчук, участница 14-го сезона "Холостяка", попала в скандал после публикации детского фото с собакой, которое пользователи соцсетей назвали жестоким и неприемлемым обращением с животным.

Кроме того, Фокус писал, как сложилась жизнь победителя 4-го сезона шоу "МастерШеф".