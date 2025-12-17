"Вони вимерли": учасник "Кохання на виживання" здивував своєю заявою

У новому випуску шоу «Кохання на виживання» глядачі стали свідками гострих формулювань про вірність. Учасник проєкту Станіслав заявив, що не вірить в існування чоловічої відданості.

Участь у програмі взяла пара Ксенії та Станіслава: їй 24 роки, йому — 35. Під час одного з випробувань чоловік висловив переконання, що будь-який дорослий чоловік за певних обставин зрадить, а приклади безумовної вірності вважає вигадкою. За його словами, реальне життя не залишає місця ідеалізованим уявленням про шлюб і стосунки.

"Давайте змоделюємо ситуацію. Дорослий чоловік, в якого є сімʼя, жінка, перед ним лежить вже маслом обмазана гола дівчина і він такий "у мене дружина, я не можу". Та немає таких чоловіків, вони вимерли під час мамонтів", — сказав Станіслав під час шоу.

Реакція Ксенії на таку позицію прозвучала спокійно — дівчина дала зрозуміти, що давно прийняла погляди партнера і навчилася з ними жити. Втім, Станіслав наголосив, що його не влаштовує саме формулювання "змирилась".

"Може я виглядаю для когось негідником, але фраза "я змирилась" навіть мене не влаштовує. Я розумію, що коли я кудись їду, що їй болить, і якщо це не нормально, то можна просто сказати. А вона каже "ти так жити не будеш". Ну якщо це не нормально, то не треба зі мною жити", — зазначив учасник проєкту.

У відповідь Ксенія знову підкреслила, що для неї ситуація не є критичною: вона сприймає Станіслава таким, яким він є, і не намагається його змінити.

"Для мене все нормально, що я з цим зроблю, така він людина", — підсумувала дівчина.

