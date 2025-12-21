"О Боже": во что пара из Киева превратила столетний дом в Карпатах (фото)

Наташа, Юра и Марко время от времени живут в селе Речка Косовского района Ивано-Франковской области. Они восстановили столетний дом, вложив много ресурсов в ремонт.

О своем пути супруги рассказали Иванке Дячук. Два года назад они купили гуцульскую хату с ремонтом, но пришлось почти все переделывать.

Восстановление гуцульской хаты

Наташа — из Новой Каховки, а Юрий — из Харькова.

"Вообще это какое-то такое приключение, которое мы не планировали. Которое как-то случайно произошло. Еще до знакомства с Наташей мы отдельно начали интересоваться загородной жизнью, домами. Об этом думали, фантазировали", — рассказывает Юрий.

"Вот сейчас, если бы дать совет, то я бы сказала: покупайте дом без ремонта", — говорит Наталья.

Наташа и Юрий с сыном Фото: YouTube

Наташа и Юрий Фото: YouTube

Почему купили дом в Карпатах

В свое время Наташа смотрела на дома под Харьковом, однако ей отказали. Уже после начала большой войны они с Юрием смотрели на недвижимость под Киевом, однако на этот раз тоже не дошли до решения покупать.

Потом они как-то посетили Карпаты. Там один человек показал им несколько участков под Яремчим. Именно тогда пара начала смотреть варианты домов в интернете и нашли этот дом в селе Речка. Сюда они только приезжают время от времени, а на постоянной основе живут в Киеве.

Внешне дома Наташа и Юрий почти ничего не меняли.

Дом в деревне Фото: YouTube

Дом в деревне Фото: YouTube

"Единственное, что мы сделали, это немножко увеличили эти окна. Мы оставили вширь, но немножко подняли вверх. А это все оригинальный брус, который здесь был. Мы просто его подкрасили", — рассказывает Наталья.

Двери делали новые по эскизу старых. Около 80 тысяч гривен ушло только на них.

Дверь Фото: YouTube

Окно Фото: YouTube

Дом Наташи и Юрия Фото: YouTube

Этому дому почти 100 лет. Раньше здесь жила гуцулка. 15 лет назад она умерла и дом купили другие люди, которые использовали его как дачу.

"Думали, что это будет очень быстро и дешево", — смеется Наталья.

В частности, в ванной проваливался пол, поэтому там пришлось все менять.

Карпаты Фото: YouTube

В доме есть современный камин, теплый пол, просторные комнаты.

Более того, пара купила дом рядом, чтобы возле них никто не жил. Пока планов на вторую недвижимость они не имеют.

Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube Фото: YouTube

Реакция людей

В комментариях украинцы с восторгом отреагировали на рассказ пары:

"О Боже, какой ремонт шикарный, теперь знаю, какой я хочу ремонт в доме".

"Очень настоящие и самодостаточные герои. Это круто. Дом шикарный, молодцы. Спасибо за выпуск!".

"Еще хочу добавить, я как строитель хочу респект вашим проектантами и строителям. Ведь все сделано максимально правильно, стильно, и одновременно сохранено аутентичность. А вот пол это вообще визитная карточка этого дома, шедевр".

