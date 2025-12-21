"О Боже": у що пара з Києва перетворила сторічну хату в Карпатах (фото)

Наталка, Юра та Марко час від часу живуть у селі Річка Косівського району Івано-Франківської області. Вони відновили сторічну хату, вклавши багато ресурсів у ремонт.

Про свій шлях подружжя розповіло Іванці Дячук. Два роки тому вони купили гуцульську хату з ремонтом, але довелося майже все перероблювати.

Відновлення гуцульської хати

Наталка — з Нової Каховки, а Юрій — з Харкова.

"Взагалі це якась така пригода, яку ми не планували. Яка якось випадково сталася. Ще до знайомства з Наталкою ми окремо почали цікавитися заміським життям, будинками. Про це думали, фантазували", — розповідає Юрій.

"От зараз, якби дати пораду, то я б сказала: купуйте хату без ремонту", — каже Наталка.

Наталка та Юрій із сином Фото: YouTube

Наталка та Юрій Фото: YouTube

Чому купили хату в Карпатах

Свого часу Наталка дивилася на хати під Харковом, проте її відмовили. Уже після початку великої війни вони з Юрієм дивилися на нерухомість під Києвом, проте цього разу теж не дійшли до рішення купляти.

Потім вони якось відвідали Карпати. Там один чоловік показав їм кілька ділянок під Яремчим. Саме тоді пара почала дивитися варіанти будинків в інтернеті та знайшли цю хату в селі Річка. Сюди вони тільки приїжджають час від часу, а на постійній основі живуть у Києві.

Ззовні хати Наталка та Юрій майже нічого не змінювали.

Хата в селі Фото: YouTube

Хата в селі Фото: YouTube

"Єдине, що ми зробили, це трошки збільшили ці вікна. Ми залишили вширину, але трошки підняли вверх. А це все оригінальний брус, який тут був. Ми просто його підфарбували", — розповідає Наталка.

Двері робили нові за ескізом старих. Близько 80 тисяч гривень пішло лише на них.

Двері Фото: YouTube

Вікно Фото: YouTube

Хата Наталки та Юрія Фото: YouTube

Цій хаті майже 100 років. Раніше тут жила гуцулка. 15 років тому вона померла і хату купили інші люди, які використовували її як дачу.

"Думали, що це буде дуже швидко і дешево", — сміється Наталія.

Зокрема, у ванній провалювалася підлога, тому там довелося все міняти.

Карпати Фото: YouTube

У домі є сучасний камін, тепла підлога, просторі кімнати.

Ба більше, пара купила хату поруч, аби біля них ніхто не жив. Поки планів на другу нерухомість вони не мають.

Реакція людей

У коментарях українці із захватом відреагували на розповідь пари:

"О Боже, який ремонт шикарний, тепер знаю, який я хочу ремонт в хаті".

"Дуже справжні і самодостатні герої. Це круто. Хата шикарна, молодці. Дякую за випуск!".

"Ще хочу добавити, я як будівельник хочу респектнути вашим проектантами та будівельникам. Адже все зроблено максимально правильно, стильно, та водночас збережено автентику. А от підлога це взагалі візитівка цього будинку, шедевр".

