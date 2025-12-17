Неприятный запах в доме может быть сигналом опасности: что советуют специалисты по уборке

Затхлый, влажный запах в доме знаком многим — он часто ассоциируется с подвалами или секонд-хендами, но отнюдь не с комфортным жильем. Если игнорировать такую проблему, она вряд ли исчезнет сама собой. По словам эксперта по клинингу Робин Мерфи из компании ChirpChirp Cleaning, устранить источник запаха нужно как можно скорее.

"Борьба с затхлыми запахами важна не только для комфорта и здоровья жителей, но и для сохранения самого дома", — отмечает она, пишет Real Simple.

Специалисты назвали четыре самые распространенные причины, по которым жилье может иметь неприятный запах, и объяснили, что с этим делать.

Грязные ковры и ковролин

Ковролин легко впитывает запахи — от домашних животных, пролитых напитков или табачного дыма, особенно в старых домах. Даже после поверхностной уборки запах может оставаться годами.

Эксперты советуют регулярно пылесосить покрытие и как минимум раз в год проводить глубокую очистку. В некоторых случаях лучше обратиться к профессиональному клинингу. Если же ковер очень старый, оптимальным решением может быть его полная замена на пол, который легче мыть. Альтернативой станут стиральные коврики.

Плохая вентиляция

Недостаточный доступ свежего воздуха — еще одна распространенная причина затхлого запаха. Владелец компании SuperMaids Майко Момплезир объясняет: застой воздуха в сочетании с влагой создает идеальные условия для появления неприятного аромата.

Специалисты советуют чаще проветривать помещение, даже если есть лишь маленькое окно. Также могут помочь вентиляторы или потолочные системы циркуляции воздуха. Для ванных комнат и прачечных полезными будут средства, поглощающие влагу.

При этом эксперты предостерегают: ароматизаторы лишь маскируют проблему и могут ухудшать качество воздуха в доме.

Скрытые протечки

Протечки воды не всегда заметны, но именно они часто становятся источником постоянной затхлости. Влага за стенами или под полом может долго оставаться незамеченной.

Если в комнате внезапно появился запах, который не исчезает, стоит обратиться к специалистам. Кроме неприятного аромата, протечки могут нанести серьезный вред конструкциям дома и здоровью жильцов.

Плесень и грибок

Плесень не всегда растет на видимых поверхностях. Иногда она появляется на полотенцах, одежде или в шкафах. В таких случаях эксперты советуют замочить вещи на ночь в растворе воды и уксуса в пропорции 1:1.

Особенно уязвимы ванные комнаты, поэтому после душа важно включать вытяжку или открывать окно. Если плесень появилась на стенах или обоях, ее нужно немедленно удалить — для этого подойдет обычный отбеливатель.

Впрочем, если грибок постоянно возвращается или распространяется, это может представлять угрозу для здоровья. В таком случае специалисты советуют не медлить и обратиться за профессиональной помощью.

