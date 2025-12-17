Неприємний запах у домі може бути сигналом небезпеки: що радять фахівці з прибирання

Затхлий, вологий запах у домі знайомий багатьом — він часто асоціюється з підвалами або секонд-хендами, але аж ніяк не з комфортним житлом. Якщо ігнорувати таку проблему, вона навряд чи зникне сама собою. За словами експертки з клінінгу Робін Мерфі з компанії ChirpChirp Cleaning, усунути джерело запаху потрібно якомога швидше.

"Боротьба із затхлими запахами важлива не лише для комфорту й здоров’я мешканців, а й для збереження самого будинку", — наголошує вона, пише Real Simple.

Фахівці назвали чотири найпоширеніші причини, через які житло може мати неприємний запах, та пояснили, що з цим робити.

Брудні килими та ковролін

Ковролін легко вбирає запахи — від домашніх тварин, пролитих напоїв чи тютюнового диму, особливо в старих будинках. Навіть після поверхневого прибирання запах може залишатися роками.

Експерти радять регулярно пилососити покриття та щонайменше раз на рік проводити глибоке очищення. У деяких випадках краще звернутися до професійного клінінгу. Якщо ж килим дуже старий, оптимальним рішенням може бути його повна заміна на підлогу, яку легше мити. Альтернативою стануть пральні килимки.

Погана вентиляція

Недостатній доступ свіжого повітря — ще одна поширена причина затхлого запаху. Власник компанії SuperMaids Майко Момплезір пояснює: застій повітря в поєднанні з вологою створює ідеальні умови для появи неприємного аромату.

Фахівці радять частіше провітрювати приміщення, навіть якщо є лише маленьке вікно. Також можуть допомогти вентилятори або стельові системи циркуляції повітря. Для ванних кімнат і пралень корисними будуть засоби, що поглинають вологу.

При цьому експерти застерігають: ароматизатори лише маскують проблему й можуть погіршувати якість повітря в оселі.

Приховані протікання

Протікання води не завжди помітні, але саме вони часто стають джерелом постійної затхлості. Волога за стінами або під підлогою може довго залишатися непоміченою.

Якщо в кімнаті раптово з’явився запах, який не зникає, варто звернутися до фахівців. Окрім неприємного аромату, протікання можуть завдати серйозної шкоди конструкціям будинку та здоров’ю мешканців.

Пліснява та грибок

Пліснява не завжди росте на видимих поверхнях. Іноді вона з’являється на рушниках, одязі або в шафах. У таких випадках експерти радять замочити речі на ніч у розчині води та оцту в пропорції 1:1.

Особливо вразливими є ванні кімнати, тому після душу важливо вмикати витяжку або відкривати вікно. Якщо пліснява з’явилася на стінах чи шпалерах, її потрібно негайно видалити — для цього підійде звичайний відбілювач.

Втім, якщо грибок постійно повертається або поширюється, це може становити загрозу для здоров’я. У такому разі фахівці радять не зволікати та звернутися по професійну допомогу.

