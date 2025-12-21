Этот простой шведский ритуал уменьшит вашу усталость и тревожность на праздники

Это идеальное время года, чтобы практиковать "Фредагсмис". В последние годы лента соцсетей заполнена людьми, одетыми в блестящие наряды, которые позируют перед елками, украшенными клетчатыми лентами.

Социальные сети являются одной из причин, почему мы чувствуем давление, чтобы устраивать пышные встречи и говорить "да" на каждое приглашение. Об этом пишет Huff Post.

Шведский ритуал

Люди в Швеции нашли одобренную социальными сетями альтернативу шумной вечеринке — концепцию под названием "Фредагсмис". Эта традиция знаменует начало вечера и наиболее точно переводится как "Уютная пятница", "Расслабленная пятница" или "Пятничный вечер дома", — говорит Софи Рус, терапевт отношений.

"В холодные и пасмурные месяцы "Фредагсмис" — это способ для нас, шведов, провести время в теплой и расслабленной обстановке и оставаться на связи с нашими близкими, даже когда мы устали и истощены", — сказала она.

Это время, когда хорошее настроение ставится выше общения или желания быть лучшей версией себя.

В TikTok есть многочисленные видео 20-летних и 30-летних, которые делятся своими любимыми способами провести уютный вечер дома, в частности своими любимыми закусками.

"Для меня "Фредагсмис" означает включить камин в 18:00, расстелить толстые шерстяные одеяла и открыть бутылку вина", — сказала 34-летняя Марта.

После наслаждения домашней пастой или пиццей Марта любит свернуться калачиком на диване и посмотреть фильм. Ее любимые закуски — шоколад и пирог с фаршем. Иногда она приглашает друзей в гости, но считает, что небольшие посиделки добавляют уютной атмосферы.

Страх что-то пропустить

Праздники поднимают страх пропустить что-то в пятницу вечером на новый уровень.

После напряженной недели в пятницу вечером есть много ожиданий. Именно тогда мы склонны к FOMO (страху пропустить что-то), что по сути является сочетанием стресса и беспокойства, из-за чего вы пожалеете, что остались дома.

"Во время праздников и выходных FOMO может усиливаться, поскольку существует большая вероятность того, что люди соберутся вместе", — сказала Киана Шелтон, лицензированный терапевт Mindpath Health. Также существует ощущение срочности, чтобы максимально использовать свое свободное от работы время. В эту цифровую эпоху основным сообщением является то, что что-то не так, если вы не заняты путешествиями или не проводите время с близкими.

Почему "Фредагсмис" так популярен?

Праздники призваны быть сезоном радости и празднования. То есть, пока вы не начнете листать социальные сети или обсуждать планы на праздники с друзьями и коллегами. Вдруг ужин, который вы планировали, кажется мрачным по сравнению с изысканной сервировкой стола инфлюенсера.

"Мы склонны придавать большое значение производительности и совершенству, что может быть очень утомительным и легко привести к выгоранию", — сказала Уилсон.

Вот почему традиция замедлять темп в непринужденной обстановке стала такой привлекательной.

В отличие от нашей склонности тратить чрезмерные средства во время праздников, "Фредагсмис" сосредоточен на простоте. Каждый может принять участие, независимо от того, смотрит ли он фильм при свечах или раскладывает чипсы и конфеты на тарелке с закусками.

Ритуал легко воспроизвести и персонализировать независимо от вашего бюджета. А пребывание дома может быть формой заботы о себе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

