Цей простий шведський ритуал зменшить вашу втому та тривожність на свята

Це ідеальна пора року, щоб практикувати "Фредагсмис". Останіми роками стрічка соцмереж заповнена людьми, одягненими в блискучі вбрання, які позують перед ялинками, прикрашеними картатими стрічками.

Соціальні мережі є однією з причин, чому ми відчуваємо тиск, щоб влаштовувати пишні зустрічі та казати "так" на кожне запрошення. Про це пише Huff Post.

Шведський ритуал

Люди у Швеції знайшли схвалену соціальними мережами альтернативу гучній вечірці — концепцію під назвою "Фредагсмис". Ця традиція знаменує початок вечора і найбільш точно перекладається як "Затишна п'ятниця", "Розслаблена п'ятниця" або "П'ятничний вечір вдома", — каже Софі Рус, терапевтка стосунків.

"У холодні та похмурі місяці "Фредагсмис" — це спосіб для нас, шведів, провести час у теплій та розслабленій обстановці та залишатися на зв’язку з нашими близькими, навіть коли ми втомилися та виснажені", — сказала вона.

Це час, коли гарний настрій ставиться вище за спілкування чи бажання бути найкращою версією себе.

У TikTok є численні відео 20-річних та 30-річних, які діляться своїми улюбленими способами провести затишний вечір вдома, зокрема своїми улюбленими закусками.

"Для мене "Фредагсмис" означає ввімкнути камін о 18:00, розстелити товсті вовняні ковдри та відкрити пляшку вина", — сказала 34-річна Марта.

Після насолоди домашньою пастою чи піцою Марта любить згорнутися калачиком на дивані та подивитися фільм. Її улюблені закуски — шоколад та пиріг з фаршем. Іноді вона запрошує друзів у гості, але вважає, що невеликі посиденьки додають затишної атмосфери.

Страх щось пропустити

Свята піднімають страх пропустити щось у п'ятницю ввечері на новий рівень.

Після напруженого тижня на п'ятницю ввечері є багато очікувань. Саме тоді ми схильні до FOMO (страху пропустити щось), що по суті є поєднанням стресу та занепокоєння, через що ви пошкодуєте, що залишилися вдома.

"Під час свят та вихідних FOMO може посилюватися, оскільки існує більша ймовірність того, що люди зберуться разом", — сказала Кіана Шелтон, ліцензована терапевтка Mindpath Health. Також існує відчуття терміновості, щоб максимально використати свій вільний від роботи час. У цю цифрову епоху основним повідомленням є те, що щось не так, якщо ви не зайняті подорожами або не проводите час з близькими.

Свята піднімають страх пропустити щось Фото: Freepik

Чому "Фредагсмис" такий популярний?

Свята покликані бути сезоном радості та святкування. Тобто, доки ви не почнете гортати соціальні мережі або обговорювати плани на свята з друзями та колегами. Раптом вечеря, яку ви планували, здається похмурою порівняно з вишуканим сервіруванням столу інфлюенсера.

"Ми схильні надавати великого значення продуктивності та досконалості, що може бути дуже виснажливим і легко призвести до вигорання", — сказала Вілсон.

Ось чому традиція уповільнювати темп у невимушеній обстановці стала такою привабливою.

На відміну від нашої схильності витрачати надмірні кошти під час свят, "Фредагсмис" зосереджений на простоті. Кожен може взяти участь, незалежно від того, дивиться він фільм при свічках, чи розкладає чіпси та цукерки на тарілці з закусками.

Ритуал легко відтворити та персоналізувати незалежно від вашого бюджету. А перебування вдома може бути формою турботи про себе.

