Мы живем без мебели — даже кровати нет: как за 4 года изменилась наша жизнь

Семейная пара из Кейптауна, Южная Африка, уже несколько лет живет практически без мебели в своей квартире. Вместо диванов и кроватей они используют туристические матрасы и коврики для йоги. По их словам, никогда не чувствовали себя счастливее.

57-летний мужчина и его 60-летняя жена рассказали, что их просторное помещение с садом почти полностью пустое. Единственный предмет — бамбуковый столик для ноутбука и два одноместных туристических матраса, пишет издание Business Insider.

Минималистичный образ жизни

Супруги признались, что в их возрасте от них ожидают приобретения удобных кресел и телевизионных столиков, однако они проводят время на полу. Пара начала экспериментировать с минималистичным образом жизни еще в 2008 году, однако идея отказаться от мебели пришла им гораздо позже.

Мужчина рассказал, что вдохновение появилось после прослушивания подкаста о жизни без мебели, хотя жена сначала отнеслась к этому скептически.

Відео дня

Семейная пара из Кейптауна, Южная Африка, уже несколько лет живет практически без мебели Фото: Business Insider

Возможность попробовать такой стиль появилась неожиданно. После неудачной попытки пожить в полностью меблированном коттедже за городом они вернулись в центр Кейптауна. Именно тогда им поступило предложение аренды удивительной квартиры без мебели по доступной цене.

"Роскошный сад с высокой сосной мгновенно убедил мою жену. Мне даже не пришлось ничего говорить", — вспоминает мужчина.

Преимущества такой жизни

Пара отметила многочисленные преимущества минималистического образа жизни. Уже через месяц они почувствовали, что стали крепче физически, ведь постоянно поднимаются и садятся с уровня пола, что естественно улучшает осанку. Без мягкого офисного кресла они вынуждены регулярно менять положение и двигаться.

Пара отметила многочисленные преимущества минималистического образа жизни Фото: Business Insider

С практической стороны отсутствие мебели значительно упрощает переезды, которые пара совершала неоднократно за последние годы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ася Конопельнюк в соцсетях рассказала, что уже долгое время не может продать сельский дом, который достался ей в наследство от дедушки и бабушки. По ее словам, даже заниженная цена не привлекает покупателей, поэтому женщина обратилась к подписчикам с вопросом, что сейчас происходит с рынком недвижимости.

Между тем женщина, которую зовут Алина, приобрела дом в селе Днепропетровской области недалеко от Кривого Рога за 8 тысяч долларов. Новая владелица показала дом, подробно продемонстрировав его сильные стороны и недостатки.

Также известно об украинце из Лимана в Донецкой области, который после начала активных боевых действий переехал в Черкасскую область. Там местная жительница бесплатно передала ему глиняный дом в селе. Хотя дом требует серьезного ремонта, его все же можно приспособить для проживания.