Ми живемо без меблів — навіть ліжка нема: як за 4 роки змінилось наше життя

Сімейна пара з Кейптауна, Південна Африка, вже кілька років живе практично без жодних меблів у своїй квартирі. Замість диванів та ліжок вони використовують туристичні матраци та килимки для йоги. За їхніми словами, ніколи не почувалися щасливішими.

57-річний чоловік та його 60-річна дружина розповіли, що їхнє просторе помешкання з садом майже повністю порожнє. Єдиний предмет — бамбуковий столик для ноутбука та два одномісні туристичні матраци, пише видання Business Insider.

Мінімалістичний спосіб життя

Подружжя зізналося, що у їхньому віці від них очікують придбання зручних крісел та телевізійних столиків, проте вони проводять час на підлозі. Пара почала експериментувати з мінімалістичним способом життя ще у 2008 році, однак ідея відмовитися від меблів прийшла їм набагато пізніше.

Чоловік розповів, що натхнення з'явилося після прослуховування подкасту про життя без меблів, хоча дружина спочатку поставилася до цього скептично.

Відео дня

Сімейна пара з Кейптауна, Південна Африка, вже кілька років живе практично без жодних меблів Фото: Business Insider

Можливість спробувати такий стиль з'явилася несподівано. Після невдалої спроби пожити у повністю мебльованому котеджі за містом вони повернулися до центру Кейптауна. Саме тоді їм надійшла пропозиція оренди дивовижної квартири без меблів за доступною ціною.

"Розкішний сад з високою сосною миттєво переконав мою дружину. Мені навіть не довелося нічого говорити", — згадує чоловік.

Переваги такого життя

Пара відзначила численні переваги мінімалістичного способу життя. Вже через місяць вони відчули, що стали міцнішими фізично, адже постійно піднімаються та сідають з рівня підлоги, що природно покращує поставу. Без м'якого офісного крісла вони змушені регулярно змінювати положення та рухатися.

Пара відзначила численні переваги мінімалістичного способу життя Фото: Business Insider

З практичного боку відсутність меблів значно спрощує переїзди, які пара здійснювала неодноразово за останні роки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ася Конопельнюк у соцмережах розповіла, що вже тривалий час не може продати сільський будинок, який дістався їй у спадок від дідуся та бабусі. За її словами, навіть занижена ціна не приваблює покупців, тож жінка звернулася до підписників із запитанням, що нині відбувається з ринком нерухомості.

Тим часом жінка, яку звуть Аліна, придбала будинок у селі Дніпропетровської області неподалік Кривого Рогу за 8 тисяч доларів. Нова власниця показала оселю, детально продемонструвавши її сильні сторони та недоліки.

Також відомо про українця з Лимана на Донеччині, який після початку активних бойових дій переїхав до Черкаської області. Там місцева мешканка безкоштовно передала йому глиняну хату в селі. Хоча будинок потребує серйозного ремонту, його все ж можна пристосувати для проживання.