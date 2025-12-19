Без Тины, но с любовными интригами: как прошли съемки "Танцев со звездами"

Съемки специального выпуска "Танцев со звездами" состоялись без одной из самых ожидаемых персон — Тины Кароль. Канал долгое время вел переговоры с певицей, надеясь вернуть легендарный тандем с Юрием Горбуновым, однако этого так и не произошло.

Впрочем, даже без Тины звездных моментов было более чем достаточно. Танцевальные пары выходили на паркет под живое пение Phil It, Ingret, Милы Нитич, Tayanna и Арсена Мирзояна. Отдельным эмоциональным акцентом стал номер-посвящение ADAM. А в перерывах между танцами сцену зажигали Jerry Heil, Roxolana и Klavdia Petrivna. Об этом сообщает Telegram-канал "что ты знаешь о Бобуле?".

Савранский и Денисенко

Не обошлось и без любовных интриг. Савранский эффектно появился на паркете с букетом цветов для Наталки Денисенко — жест, который мгновенно стал темой для обсуждений в зале и за кулисами.

Дмитрий Дикусар в жюри

Приятной неожиданностью для зрителей стало появление Дмитрия Дикусара в составе жюри. Как сообщают в соцсетях, его участие выглядело настолько органично, что многие уже говорят: если "Танцы со звездами" когда-то вернутся в полноценном формате, Дикусар — идеальный кандидат на постоянное судейское кресло.

Увидеть все собственными глазами можно будет совсем скоро — спецвыпуск "Танцев со звездами" выйдет в эфир 28 декабря.

На этот раз проект реализуют в формате большого предновогоднего благотворительного выпуска, объединенного миссией "Движение к жизни". Его цель — собрать средства для Superhumans Center на нужды быстрой эвакуации раненых военных.

Украинский хореограф Влад Яма, известный зрителям прежде всего как судья популярного шоу "Танцы со звездами", снова оказался в центре скандала. На этот раз 42-летний артист возмутил украинцев, продемонстрировав веселье на фоне Статуи Свободы в Нью-Йорке, США.

Кроме того, недавно звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко организовала международный флешмоб, чтобы помочь детям погибших героев. Перед действом Фокус задал звездной танцовщице несколько вопросов, в частности — о первом знакомстве с Владимиром Зеленским, дружбе с покойным Максимом Нелипой, а также опыте адаптации украинцев за рубежом.