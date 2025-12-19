Без Тіни Кароль, але з любовними інтригами: як пройшли зйомки "Танців з зірками"

Зйомки спеціального випуску "Танців з зірками" відбулися без однієї з найочікуваніших персон — Тіни Кароль. Канал тривалий час вів перемовини зі співачкою, сподіваючись повернути легендарний тандем із Юрієм Горбуновим, однак цього так і не сталось.

Втім, навіть без Тіни зіркових моментів було більш ніж достатньо. Танцювальні пари виходили на паркет під живий спів Phil It, Ingret, Міли Нітіч, Tayanna та Арсена Мірзояна. Окремим емоційним акцентом став номер-присвята ADAM. А в перервах між танцями сцену запалювали Jerry Heil, Roxolana та Klavdia Petrivna. Про це повідомляє Telegram-канал "що ти знаєш про Бобула?".

Савранський і Денисенко

Не обійшлося й без любовних інтриг. Савранський ефектно з’явився на паркеті з букетом квітів для Наталки Денисенко — жест, який миттєво став темою для обговорень у залі та за лаштунками.

Дмитро Дікусар в журі

Приємною несподіванкою для глядачів стала поява Дмитра Дікусара у складі журі. Як повідомляють у соцмережах, його участь виглядала настільки органічно, що багато хто вже говорить: якщо "Танці з зірками" колись повернуться у повноцінному форматі, Дікусар — ідеальний кандидат на постійне суддівське крісло.

Відео дня

Побачити все на власні очі можна буде зовсім скоро — спецвипуск "Танців з зірками" вийде в ефір 28 грудня.

Цього разу проєкт реалізують у форматі великого передноворічного благодійного випуску, об’єднаного місією "Рух до життя". Його мета — зібрати кошти для Superhumans Center на потреби швидкої евакуації поранених військових.

