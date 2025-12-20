Сколько "живет" полотенце: 7 признаков, что его пора заменить

Полотенца не предназначены для вечного использования. По словам экспертов, средний срок службы банного полотенца составляет около пяти лет, а кухонные или пляжные полотенца изнашиваются еще быстрее.

На долговечность полотенца влияют сразу несколько факторов: качество ткани, частота использования и способ стирки. Об этом сообщает специалист по уходу за тканями компании P&G Ким Ромайн, пишет Real Simple.

"Даже при правильном уходе регулярное использование и стирка со временем неизбежно приводят к уменьшению толщины и ухудшению поглощения влаги", — объясняет эксперт.

Специалисты советуют обращать внимание на несколько признаков, которые свидетельствуют, что полотенца уже потеряли свою эффективность.

Основные признаки, что полотенце пора заменить

Неприятный запах после стирки

Если полотенце продолжает неприятно пахнуть даже после тщательной стирки, это может означать, что бактерии и запахи уже "въелись" в волокна.

Разрывы и обтрепанные края

Рваные или распушенные края — сигнал, что ткань ослабла и полотенце больше не выполняет своих функций должным образом.

Потеря поглощающей способности

Если полотенце плохо впитывает воду и тело или волосы остаются влажными, это означает, что волокна изношены из-за многократных стирок и сушки.

Стойкие пятна

Сильно загрязненные полотенца не стоит предлагать гостям, а в повседневном использовании они также выглядят неопрятно.

Шероховатость и жесткость на ощупь

Потерянная мягкость может быть следствием как износа, так и чрезмерного использования стирального порошка или кондиционера. Эксперты советуют попробовать уменьшить количество моющих средств или заменить кондиционер уксусом.

Тонкая ткань

Если полотенце стало заметно тоньше или имеет участки без ворса, оно уже не способно хорошо высушивать кожу.

Возраст более пяти лет

Даже без явных дефектов полотенца имеют ограниченный срок службы. После пяти лет активного использования их рекомендуют заменить.

Что делать со старыми полотенцами

Даже если полотенце больше не подходит для ванной комнаты, ему можно найти новое предназначение:

использовать для ухода за домашними животными;

передать в приюты для животных или реабилитационные центры;

порезать на тряпки для уборки;

применять для упаковки и защиты хрупких вещей во время переезда или хранения.

