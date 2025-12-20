Скільки "живе" рушник: 7 ознак, що його пора замінити

Рушники не призначені для вічного використання. За словами експертів, середній термін служби банного рушника становить близько п’яти років, а кухонні чи пляжні рушники зношуються ще швидше.

На довговічність рушника впливають одразу кілька факторів: якість тканини, частота використання та спосіб прання. Про це повідомляє фахівчиня з догляду за тканинами компанії P&G Кім Ромайн, пише Real Simple.

"Навіть за правильного догляду регулярне використання й прання з часом неминуче призводять до зменшення товщини та погіршення поглинання вологи", — пояснює експертка.

Фахівці радять звертати увагу на кілька ознак, які свідчать, що рушники вже втратили свою ефективність.

Основні ознаки, що рушник пора замінити

Неприємний запах після прання

Якщо рушник продовжує неприємно пахнути навіть після ретельного прання, це може означати, що бактерії та запахи вже "в’їлися" у волокна.

Розриви та обтріпані краї

Рвані або розлохмачені краї — сигнал, що тканина ослабла і рушник більше не виконує своїх функцій належним чином.

Втрата поглинальної здатності

Якщо рушник погано вбирає воду й тіло або волосся залишаються вологими, це означає, що волокна зношені через багаторазове прання та сушіння.

Стійкі плями

Сильно забруднені рушники не варто пропонувати гостям, а у повсякденному використанні вони також виглядають неохайно.

Шорсткість і жорсткість на дотик

Втрачена м’якість може бути наслідком як зношення, так і надмірного використання прального порошку або кондиціонера. Експерти радять спробувати зменшити кількість мийних засобів або замінити кондиціонер оцтом.

Тонка тканина

Якщо рушник став помітно тоншим або має ділянки без ворсу, він уже не здатний добре висушувати шкіру.

Вік понад п’ять років

Навіть без явних дефектів рушники мають обмежений термін служби. Після п’яти років активного використання їх рекомендують замінити.

Що робити зі старими рушниками

Навіть якщо рушник більше не підходить для ванної кімнати, йому можна знайти нове призначення:

використовувати для догляду за домашніми тваринами;

передати до притулків для тварин або реабілітаційних центрів;

порізати на ганчірки для прибирання;

застосовувати для пакування та захисту крихких речей під час переїзду або зберігання.

