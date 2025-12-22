Мы бездомные и спим на складе с малышами — теперь ждем еще двоих

Мужчина из США рассказал в социальных сетях, что обе его партнерши одновременно забеременели. Необычная семья, которая живет в контейнере для хранения вещей, вызвала бурную реакцию в интернете.

Рики, отец двоих детей, поделился радостной новостью в соцсетях: их семья из пяти человек вскоре пополнится. В вирусном видео мужчина вместе со своими двумя женами и малышами предстали перед камерой в контейнере, где живут.

"У тебя будет еще один братик или сестричка", — обратилась одна из матерей к самому маленькому члену семьи.

Неоднозначная реакция

Однако пользователи соцсетей отреагировали на новость неоднозначно. Некоторые выражали сочувствие детям из-за тяжелых условий жизни, другие комментировали необычный формат отношений. Один из пользователей отметил, что не мог бы жить в полигамных отношениях, ведь не готов делить партнера с кем-то еще.

Рики регулярно публикует обновления о жизни своей семьи в социальных сетях. Ранее он сообщал подписчикам, что семья снова оказалась без постоянного жилья именно в момент, когда одна из его партнерш узнала о беременности.

Выход из ситуации

Часть пользователей призвала семью обратиться за помощью в социальные службы, чтобы решить жилищную проблему. В то же время другие выражали сомнения относительно правдивости истории.

В большинстве стран мира полиаморные отношения официально не признаются или запрещены законом, хотя в прошлом эта практика была распространена в разных частях мира.

