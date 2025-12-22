Ми бездомні та спимо на складі з малюками — тепер очікуємо ще двох

Чоловік із США розповів у соціальних мережах, що обидві його партнерки одночасно завагітніли. Незвичайна сім'я, яка мешкає у контейнері для зберігання речей, викликала бурхливу реакцію в інтернеті.

Рікі, батько двох дітей, поділився радісною новиною в соцмережах: їхня родина з п'яти осіб незабаром поповниться. У вірусному відео чоловік разом зі своїми двома дружинами та малюками постали перед камерою в контейнері, де живуть.

"У тебе буде ще один братик або сестричка", — звернулася одна з матерів до найменшого члена сім'ї.

Неоднозначна реакція

Однак користувачі соцмереж відреагували на новину неоднозначно. Деякі висловлювали співчуття дітям через важкі умови життя, інші коментували незвичайний формат стосунків. Один із користувачів зазначив, що не міг би жити в полігамних стосунках, адже не готовий ділити партнера з кимось іще.

Рікі регулярно публікує оновлення про життя своєї родини в соціальних мережах. Раніше він повідомляв підписникам, що сім'я знову опинилася без постійного житла саме в момент, коли одна з його партнерок дізналася про вагітність.

Вихід із ситуації

Частина користувачів закликала сім'ю звернутися по допомогу до соціальних служб, аби розв'язати житлову проблему. Водночас інші висловлювали сумніви щодо правдивості історії.

Поліаморна родина чекає поповнення Фото: TikTok

У більшості країн світу поліаморні стосунки офіційно не визнаються або заборонені законом, хоча в минулому ця практика була поширеною в різних частинах світу.

