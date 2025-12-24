54 года Рики Мартину: как разбиватель женских сердец обрел счастье в браке с мужем

24 декабря свой день рождения отмечает Рики Мартин — певец, который в 90-х и в начале 2000-х был настоящим символом страсти и мечты для миллионов женщин по всему миру. Хиты Livin' la Vida Loca, She Bangs и Maria сделали его глобальной звездой, а харизма и внешность закрепили за ним репутацию одного из главных сердцеедов мировой сцены.

Однако за ярким образом латинского мачо скрывалась совсем другая, глубоко личная история. Фокус рассказывает о Рики Марине, его пути к себе, любви и отношениях.

Путь к принятию себя

На протяжении многих лет Рики Мартин избегал разговоров о своей личной жизни. Давление общества, страх потерять популярность и ожидания шоу-бизнеса заставляли его жить двойной жизнью. Лишь в 2010 году певец открыто заявил о своей гомосексуальности, назвав этот шаг одним из самых важных и самых освободительных в своей жизни.

После каминг-аута Мартин неоднократно подчеркивал: настоящее счастье началось тогда, когда он позволил себе быть честным — прежде всего с самим собой.

Відео дня

Рики Мартин в молодости Фото: из открытых источников

Любовь и брак

В 2016 году Рики Мартин познакомился со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Их отношения быстро переросли в серьезные, а уже в 2017 году пара официально поженилась. Для артиста этот союз стал не только романтическим, но и глубоко семейным: вместе они воспитывали детей и строили дом, далекий от сценического гламура.

Мартин не раз признавался в интервью, что именно в этом браке он впервые почувствовал спокойствие, равновесие и настоящую поддержку. "Я нашел человека, с которым могу молчать и быть счастливым", — говорил певец.

Рики Мартин с Джваном Йосефом Фото: Ricky Martin/Instagram

Семья и дети

В браке Рики и Джван воспитали четверых детей: у Мартина уже были двойняшки — Маттео и Вальентино, рожденные в 2008 году, а вместе с Йосефом в 2018 и 2019 годах у пары родились дочь Лусия и сын Ренн (примерно на 10 месяцев после Лусии).

Решение о разводе

После шести лет брака пара в 2023 году объявила о разводе. В совместном заявлении они отметили, что разводятся "с любовью, уважением и достоинством ради своих детей" и хотят поддерживать "здоровую семейную динамику и дружбу".

Важность искренности и принятия

История Рики Мартина — это не только история популярности и музыкальных успехов, но и история принятия себя и честности перед миром. Его откровенный шаг вперед в 2010 году вдохновил многих поклонников и поддержал видимость ЛГБТК+ людей в медиапространстве.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинский драматург и режиссер Наталья Ворожбит пожаловалась, что Украинский католический университет во Львове отказал в предоставлении общежития ее дочери Параскеве якобы из-за эмодзи с ЛГБТ-флагом в Instagram.