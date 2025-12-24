54 роки Рікі Мартіну: як розбивач жіночих сердець знайшов щастя у шлюбі з чоловіком

24 грудня свій день народження відзначає Рікі Мартін — співак, який у 90-х і на початку 2000-х був справжнім символом пристрасті та мрії для мільйонів жінок у всьому світі. Хіти Livin’ la Vida Loca, She Bangs та Maria зробили його глобальною зіркою, а харизма й зовнішність закріпили за ним репутацію одного з головних серцеїдів світової сцени.

Однак за яскравим образом латинського мачо ховалася зовсім інша, глибоко особиста історія. Фокус розповідає про Рікі Маріна, його шлях до себе, кохання та стосунки.

Шлях до прийняття себе

Протягом багатьох років Рікі Мартін уникав розмов про своє особисте життя. Тиск суспільства, страх втратити популярність і очікування шоу-бізнесу змушували його жити подвійним життям. Лише у 2010 році співак відкрито заявив про свою гомосексуальність, назвавши цей крок одним із найважливіших і найвизвольніших у своєму житті.

Після камінг-ауту Мартін неодноразово наголошував: справжнє щастя почалося тоді, коли він дозволив собі бути чесним — насамперед із самим собою.

Рікі Мартін в молодості Фото: з відкритих джерел

Кохання і шлюб

У 2016 році Рікі Мартін познайомився зі шведсько-сирійським художником Джваном Йосефом. Їхні стосунки швидко переросли у серйозні, а вже у 2017 році пара офіційно одружилася. Для артиста цей союз став не лише романтичним, а й глибоко сімейним: разом вони виховували дітей і будували дім, далекий від сценічного гламуру.

Мартін не раз зізнавався в інтерв’ю, що саме у цьому шлюбі він уперше відчув спокій, рівновагу та справжню підтримку. "Я знайшов людину, з якою можу мовчати і бути щасливим", — говорив співак.

Рікі Мартін з Джваном Йосефом Фото: Ricky Martin/Instagram

Сім’я і діти

У шлюбі Рікі і Джван виховали чотирьох дітей: у Мартіна вже були двійнята — Маттео і Вальєнтіно, народжені в 2008 році, а разом із Йосефом у 2018 і 2019 роках у пари народилися дочка Лусія та син Ренн (приблизно на 10 місяців після Лусії).

Рішення про розлучення

Після шести років шлюбу пара у 2023 році оголосила про розлучення. У спільній заяві вони наголосили, що розлучаються "з любов’ю, повагою і гідністю заради своїх дітей" та хочуть підтримувати "здорову сімейну динаміку і дружбу".

Важливість щирості й прийняття

Історія Рікі Мартіна — це не лише історія популярності та музичних успіхів, а й історія прийняття себе і чесності перед світом. Його відвертий крок уперед у 2010 році надихнув багатьох шанувальників і підтримав видимість ЛГБТК+ людей у медіапросторі.

