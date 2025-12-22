79-летняя Шер сходила на свидание с младшим на 40 лет рэпером: что известно об этом романе (фото)

79-летнюю американскую певицу Шер и ее 39-летнего парня Александра Эдвардса сфотографировали в Нью-Йорке на вечеринке после Saturday Night Live.

Икона шоу-бизнеса продемонстрировала белокурые волосы, пробираясь на вечеринку звезд первой величины. Об этом пишет Daily Mail.

Шер надела черное пальто и брюки с лацканами внизу, дополненные блестящим топом в стиле диско-стрит. Исполнительница хитов дополнила ансамбль блестящим серебряным ожерельем и браслетами.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Daily Mail

Эдвардс, у которого с бывшей женой Эмбер Роуз есть шестилетний сын Слэш, был одет в черную кожаную куртку с тиснением под крокодила поверх белого галстука с леопардовым принтом.

Рэпер дополнил свой образ темно-синими брюками и черными туфлями, а также очками в темной оправе.

Шер Фото: Daily Mail

Слухи о браке

Недавно Шер опровергла слухи о том, что она и музыкальный исполнитель, который на четыре десятилетия моложе ее, планировали свадебное путешествие, чтобы завершить 2025 год на высокой ноте после трех лет совместной жизни.

"У нее нет абсолютно никаких планов на свадьбу в будущем", — сказал представитель артистки.

Инсайдер, близкий к звезде, ранее рассказывал, что она рассматривала потенциальные даты для свадебной церемонии, которая бы совпала с ее 80-летием 20 мая.

"Она твердо решила пройти с ним к алтарю примерно в день ее знаменательного дня рождения в мае", — говорил источник.

Шер и Александр Эдвардс: история любви

Певица, урожденная Шерилин Саркисян, и рэпер познакомились на Парижской неделе моды в сентябре 2022 года, но на время рассталась в мае 2023 года. Впоследствии пара возобновила роман.

Хотя некоторые критики поставили под сомнение значительную разницу в возрасте, источники говорят, что 79-летнюю Шер это совсем не беспокоит.

