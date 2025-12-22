79-річна Шер сходила на побачення з молодшим на 40 років репером: що відомо про цей роман (фото)

79-річну американську співачку Шер та її 39-річного хлопця Александра Едвардса сфотографували в Нью-Йорку на вечірці після Saturday Night Live.

Ікона шоу-бізнесу продемонструвала біляве волосся, пробираючись на вечірку зірок першої величини. Про це пише Daily Mail.

Шер одягла чорне пальто та штани з лацканами внизу, доповнені блискучим топом у стилі диско-стріт. Виконавиця хітів доповнила ансамбль блискучим срібним намистом та браслетами.

Шер та Александр Едвардс Фото: Daily Mail

Едвардс, у якої з колишньою дружиною Ембер Роуз є шестирічний син Слеш, був одягнений у чорну шкіряну куртку з тисненням під крокодила поверх білої краватки з леопардовим принтом.

Репер доповнив свій образ темно-синіми штанами та чорними туфлями, а також окулярами в темній оправі.

Шер Фото: Daily Mail

Чутки про шлюб

Нещодавно Шер спростувала чутки про те, що вона та музичний виконавець, який на чотири десятиліття молодший за неї, планували весільну подорож, щоб завершити 2025 рік на високій ноті після трьох років спільного життя.

"У неї немає абсолютно жодних планів на весілля в майбутньому", — сказав представник артистки.

Інсайдер, близький до зірки, раніше розповідав, що вона розглядала потенційні дати для весільної церемонії, яка б збіглася з її 80-річчям 20 травня.

"Вона твердо вирішила пройти з ним до вівтаря приблизно в день її знаменного дня народження у травні", — казало джерело.

Шер та Александр Едвардс: історія кохання

Співачка, уроджена Шерілін Саркісян, та репер познайомилися на Паризькому тижні моди у вересні 2022 року, але на певний час розлучилася у травні 2023 року. Згодом пара відновила роман.

Хоча деякі критики поставили під сумнів значну різницю у віці, джерела кажуть, що 79-річну Шер це зовсім не турбує.

