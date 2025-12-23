50-летний Энрике Иглесиас и 44-летняя Анна Курникова в четвертый раз стали родителями (фото)

Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская профессиональная теннисистка Анна Курникова стали родителями четвертого ребенка. Пока пол ребенка неизвестен, однако его лицо звездные родители уже показали.

Супруги поделились новостью о пополнении в совместном посте в Instagram. У малыша уже есть старшие братик и сестрички.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова стали родителями

"Наше солнышко", — написали они под фотографией ребенка.

Малыш появился на свет еще 17 декабря.

На фото новорожденный завернут в одеяло, в розово-голубой полосатой больничной шапочке и лежит в кроватке рядом с маленькой мягкой игрушкой.

Ребенок Иглесиаса и Курниковой Фото: Instagram

В августе начали ходить слухи, что пара планирует завести еще одного ребенка, хотя Энрике и Анна хранили молчание по этому поводу.

Впрочем, женщина все же приоткрыла завесу тайны, опубликовав пост на Хэллоуин, на котором были запечатлены все трое ее старших детей.

Анна Курникова с детьми Фото: Instagram

История романа Иглесиаса и Курниковой

Энрике Иглесиас познакомился с Анной Курниковой еще в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape. Долгое время россиянка и испанец скрывали свои отношения, но периодически появлялись вместе на публичных мероприятиях.

В 2004 появились слухи, что Иглесиас и Курникова помолвлены. А в 2017 году теннисистка родила от музыканта близнецов Николаса и Люси. Еще через два года пара стала родителями дочери Мэри.

В 2023 стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова узаконили свои отношения.

