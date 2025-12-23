50-летний Энрике Иглесиас и 44-летняя Анна Курникова в четвертый раз стали родителями (фото)
Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская профессиональная теннисистка Анна Курникова стали родителями четвертого ребенка. Пока пол ребенка неизвестен, однако его лицо звездные родители уже показали.
Супруги поделились новостью о пополнении в совместном посте в Instagram. У малыша уже есть старшие братик и сестрички.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова стали родителями
"Наше солнышко", — написали они под фотографией ребенка.
Малыш появился на свет еще 17 декабря.
На фото новорожденный завернут в одеяло, в розово-голубой полосатой больничной шапочке и лежит в кроватке рядом с маленькой мягкой игрушкой.
В августе начали ходить слухи, что пара планирует завести еще одного ребенка, хотя Энрике и Анна хранили молчание по этому поводу.
Впрочем, женщина все же приоткрыла завесу тайны, опубликовав пост на Хэллоуин, на котором были запечатлены все трое ее старших детей.
История романа Иглесиаса и Курниковой
Энрике Иглесиас познакомился с Анной Курниковой еще в 2001 году во время съемок клипа на песню Escape. Долгое время россиянка и испанец скрывали свои отношения, но периодически появлялись вместе на публичных мероприятиях.
В 2004 появились слухи, что Иглесиас и Курникова помолвлены. А в 2017 году теннисистка родила от музыканта близнецов Николаса и Люси. Еще через два года пара стала родителями дочери Мэри.
В 2023 стало известно, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова узаконили свои отношения.
