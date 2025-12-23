50-річний Енріке Іглесіас та 44-річна Анна Курнікова вчетверте стали батьками (фото)

Іспанський співак Енріке Іглесіас і колишня російська професійна тенісистка Анна Курнікова стали батьками четвертої дитини. Наразі стать дитини невідома, проте його обличчя зіркові батьки вже показали.

Подружжя поділилося новиною про поповнення у спільному пості в Instagram. У малюка вже є старші братик та сестрички.

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова знову стали батьками

"Наше сонечко", — написали вони під фотографією дитини.

Малюк зʼявився на світ ще 17 грудня.

На фото новонароджений загорнутий у ковдру, у рожево-блакитній смугастій лікарняній шапочці та лежить у ліжечку поруч з маленькою м'якою іграшкою.

Дитина Іглесіаса і Курнікової Фото: Instagram

У серпні почали ходити чутки, що пара планує завести ще одну дитину, хоча Енріке і Анна зберігали мовчання з цього приводу.

Втім, жінка все ж таки відкрила завісу таємниці, опублікувавши пост на Геловін, на якому були зображені всі троє її старших дітей.

Анна Курнікова з дітьми Фото: Instagram

Історія роману Іглесіаса та Курнікової

Енріке Іглесіас познайомився із Анною Курніковою ще у 2001 році під час знімання кліпу на пісню Escape. Тривалий час росіянка та іспанець приховували свої стосунки, але періодично з'являлися разом на публічних заходах.

У 2004 з'явилися чутки, що Іглесіас та Курнікова заручені. А у 2017 році тенісистка народила від музиканта близнюків Ніколаса та Люсі. Ще через два роки пара стала батьками доньки Мері.

У 2023 стало відомо, що Енріке Іглесіас та Анна Курнікова узаконили свої стосунки.

