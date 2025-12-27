Полячка приехала в Украину и делится увиденным — говорит, что атмосфера удручающая

Гражданка Польши решилась на смелый социальный эксперимент и во время войны приехала в Украину. Судя по видео, девушка отправилась на экскурсию во Львов. Своими впечатлениями она делится в социальных сетях.

Полячка, которую зовут Анастасия, обратила внимание на особенности украинских городов, а также назвала главные "минусы", которые заметила во время визита. Что попалось ей на глаза, — узнавайте в материале Фокуса.

Полячка в Украине

"Вот, как выглядит Украина. Очень красивая архитектура в центре города, а всего в нескольких метрах — совсем другие старые многоквартирные дома с подавленной атмосферой. Одежду сушат на старых балконах. Пластик, стекло и другие отходы выбрасывают в один контейнер. Уличные псы ходят везде совершенно спокойно", — делится впечатлениями блогерша.

Старые дома в окрестностях Фото: TikTok

В то же время путешественница обратила внимание на прекрасные большие православные церкви — "на самом деле большие". В итоге она прошлась по супермаркетам и проверила цены на продукты.

Цены на продукты

"23 года назад цены были ниже, чем в Польше, а сейчас цены буквально такие же, а иногда даже выше, а посещение ресторана обычно стоит даже дороже, чем в Польше", — подытожила Анастасия.

На балконах сушится одежда Фото: TikTok

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное на украинском и польском языках. Некоторые начали обмениваться взаимными обвинениями.

"В Польше тоже самое";

"Ну, кто бы говорил, пусть покажет Польшу";

Еда во Львове Фото: TikTok

"Мы такое и в Жешуве видели";

"Украина ничего не строила, это старые многоквартирные дома, оставленные Польшей и Россией";

"Был во Вроцлаве, там тоже много мусора на обочинах дорог и тротуаров, так же потрескавшихся домов много";

Внутри православного храма Фото: TikTok

"Посетите Луцк на Волыни. Это замечательный город".

