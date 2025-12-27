Полячка приїхала в Україну й ділиться побаченим – каже, що атмосфера гнітюча

Громадянка Польщі наважилась на сміливий соціальний експеримент й в час війни приїхала до України. Судячи з відео, дівчина вирушила на екскурсію до Львова. Своїми враженнями вона ділиться в соціальних мережах.

Полячка, яку звуть Анастасія, звернула увагу на особливості українських міст, а також назвала головні "мінусу", які помітила під час візиту. Що потрапило їй в око, — дізнавайтеся у матеріалі Фокусу.

Полячка в Україні

"Ось, як виглядає Україна. Дуже гарна архітектура у центрі міста, а всього за кілька метрів — зовсім інші старі багатоквартирні будинки з пригніченою атмосферою. Одяг сушать на старих балконах. Пластик, скло та інші відходи викидають в один контейнер. Вуличні пси ходять всюди абсолютно спокійно", — ділиться враженнями блогерка.

Старі будинки на околицях Фото: TikTok

Водночас мандрівниця звернула увагу на прекрасні великі православні церкви — "насправді великі". У підсумку вона пройшлась по супермаркетах та перевірила ціни на продукти.

Відео дня

Ціни на продукти

"23 роки тому ціни були нижчими, ніж у Польщі, а зараз ціни буквально такі самі, а іноді навіть вищі, а відвідування ресторану зазвичай коштує навіть дорожче, ніж у Польщі", — підсумувала Анастасія.

На балконах сушиться одяг Фото: TikTok

Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене українською та польською мовами. Дехто почав обмінюватися взаємними звинуваченнями.

"У Польщі теж саме";

"Ну, хто б казав, нехай покаже Польщу";

Їжа у Львові Фото: TikTok

"Ми таке і в Жешуві бачили";

"Україна нічого не будувала, це старі багатоквартирні будинки, залишені Польщею та Росією";

"Був у Вроцлаві, там теж багато сміття на узбіччях доріг та тротуарів, так само потрісканих будинків багато";

Всередині православного храму Фото: TikTok

"Відвідайте Луцьк на Волині. Це чудове місто".

