Умные путешественники едут сюда: 7 невероятных мест в Европе, о которых пока не знают туристы

Европа остается одним из самых популярных направлений для путешествий в 2026 году, однако известные города все чаще сталкиваются с перегрузкой туристами и завышенными ценами. Именно поэтому путешественникам стоит обратить внимание на менее раскрученные европейские города, которые предлагают не меньше истории, архитектуры и атмосферы — без толп и переплат.

В 2026 году самое время добавить на карту 7 европейских городов, которые туристы годами игнорировали — совершенно несправедливо, пишет Travel off Path.

Вюрцбург, Германия

О Мюнхене и Нюрнберге знают все, но Бавария скрывает еще одну жемчужину — Вюрцбург, который часто называют "мини-Прагой".

Город поражает старинным мостом со статуями святых, готическими шпилями и почти полным отсутствием туристических толп.

Обязательно стоит увидеть Вюрцбургскую резиденцию — роскошный барочный дворец из списка ЮНЕСКО, а также крепость Мариенберг, откуда открывается панорама всего города.

Больцано, Италия

Больцано выглядит скорее как австрийский город, чем итальянский — и это не случайно. До 1919 года он входил в состав Австрии.

Здесь немецкий язык звучит чаще итальянского, кухня тяготеет к тирольской, а Альпы служат постоянным фоном. Лучший способ узнать город — затеряться в лабиринтах Старого города или начать с площади Вальтера, сердца Больцано с готическим собором.

Орадя, Румыния

Бывшая часть Австро-Венгерской империи, Орадя сочетает красоту Будапешта, безопасность Загреба и атмосферу Вены — без туристической истерии.

Прогуляйтесь по улице Strada Republicii, выйдите на Piața Unirii со зданиями в стиле ар-нуво, а затем загляните во Дворец Черного Орла — стеклянную галерею, которую почему-то игнорируют travel-блоги.

Орадя, Румыния Фото: Unsplash

Познань, Польша

Пока все едут в Краков и Варшаву, Познань остается одной из самых недооцененных жемчужин Польши.

Старый Рынок с яркими домами, Ратуша с легендарными козликами в полдень и роскошный барочный костел Фара Познанская создают ощущение города-музея под открытым небом. А готический собор расположен на острове Острув-Тумский.

Ла-Корунья, Испания

Если Барселона и Мадрид вас пугают толпами, Ла-Корунья — идеальная альтернатива. Атлантическое побережье, пляжи прямо в городе и богатая история.

Самая известная достопримечательность — Башня Геркулеса, римский маяк возрастом более 2000 лет, который до сих пор работает.

Фолегандрос, Греция

Забудьте о Санторини с его заоблачными ценами. Фолегандрос — это настоящая, тихая Греция без круизных толп.

Столица Хора Фолегандрос с белоснежными домами, домашняя кухня и пляжи Agali Beach и Katergo Beach делают остров идеальным для неспешного отдыха.

Тронгейм, Норвегия

Один из старейших городов Норвегии, Тронгейм часто остается в тени Осло и Бергена — совершенно незаслуженно.

Именно здесь расположен собор Нидарос — шедевр готики XI века. Старый город с деревянными домами и вид из крепости Кристианстен на фьорд — финальный аккорд идеального путешествия.

