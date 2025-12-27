Умные путешественники едут сюда: 7 невероятных мест в Европе, о которых пока не знают туристы
Европа остается одним из самых популярных направлений для путешествий в 2026 году, однако известные города все чаще сталкиваются с перегрузкой туристами и завышенными ценами. Именно поэтому путешественникам стоит обратить внимание на менее раскрученные европейские города, которые предлагают не меньше истории, архитектуры и атмосферы — без толп и переплат.
В 2026 году самое время добавить на карту 7 европейских городов, которые туристы годами игнорировали — совершенно несправедливо, пишет Travel off Path.
Вюрцбург, Германия
О Мюнхене и Нюрнберге знают все, но Бавария скрывает еще одну жемчужину — Вюрцбург, который часто называют "мини-Прагой".
Город поражает старинным мостом со статуями святых, готическими шпилями и почти полным отсутствием туристических толп.
Обязательно стоит увидеть Вюрцбургскую резиденцию — роскошный барочный дворец из списка ЮНЕСКО, а также крепость Мариенберг, откуда открывается панорама всего города.
Больцано, Италия
Больцано выглядит скорее как австрийский город, чем итальянский — и это не случайно. До 1919 года он входил в состав Австрии.
Здесь немецкий язык звучит чаще итальянского, кухня тяготеет к тирольской, а Альпы служат постоянным фоном. Лучший способ узнать город — затеряться в лабиринтах Старого города или начать с площади Вальтера, сердца Больцано с готическим собором.
Орадя, Румыния
Бывшая часть Австро-Венгерской империи, Орадя сочетает красоту Будапешта, безопасность Загреба и атмосферу Вены — без туристической истерии.
Прогуляйтесь по улице Strada Republicii, выйдите на Piața Unirii со зданиями в стиле ар-нуво, а затем загляните во Дворец Черного Орла — стеклянную галерею, которую почему-то игнорируют travel-блоги.
Познань, Польша
Пока все едут в Краков и Варшаву, Познань остается одной из самых недооцененных жемчужин Польши.
Старый Рынок с яркими домами, Ратуша с легендарными козликами в полдень и роскошный барочный костел Фара Познанская создают ощущение города-музея под открытым небом. А готический собор расположен на острове Острув-Тумский.
Ла-Корунья, Испания
Если Барселона и Мадрид вас пугают толпами, Ла-Корунья — идеальная альтернатива. Атлантическое побережье, пляжи прямо в городе и богатая история.
Самая известная достопримечательность — Башня Геркулеса, римский маяк возрастом более 2000 лет, который до сих пор работает.
Фолегандрос, Греция
Забудьте о Санторини с его заоблачными ценами. Фолегандрос — это настоящая, тихая Греция без круизных толп.
Столица Хора Фолегандрос с белоснежными домами, домашняя кухня и пляжи Agali Beach и Katergo Beach делают остров идеальным для неспешного отдыха.
Тронгейм, Норвегия
Один из старейших городов Норвегии, Тронгейм часто остается в тени Осло и Бергена — совершенно незаслуженно.
Именно здесь расположен собор Нидарос — шедевр готики XI века. Старый город с деревянными домами и вид из крепости Кристианстен на фьорд — финальный аккорд идеального путешествия.
