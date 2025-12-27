Розумні мандрівники їдуть сюди: 7 неймовірних місць в Європі, про які поки не знають туристи

Європа залишається одним із найпопулярніших напрямків для подорожей у 2026 році, однак відомі міста дедалі частіше стикаються з перевантаженням туристами та завищеними цінами. Саме тому мандрівникам варто звернути увагу на менш розкручені європейські міста, які пропонують не менше історії, архітектури й атмосфери — без натовпів і переплат.

У 2026 році саме час додати до мапи 7 європейських міст, які туристи роками ігнорували — абсолютно несправедливо, пише Travel off Path.

Вюрцбург, Німеччина

Про Мюнхен і Нюрнберг знають усі, але Баварія приховує ще одну перлину — Вюрцбург, який часто називають "міні-Прагою".

Місто вражає старовинним мостом зі статуями святих, готичними шпилями та майже повною відсутністю туристичних натовпів.

Обов’язково варто побачити Вюрцбурзьку резиденцію — розкішний бароковий палац зі списку ЮНЕСКО, а також фортецю Марієнберг, звідки відкривається панорама всього міста.

Больцано, Італія

Больцано виглядає радше як австрійське місто, ніж італійське — і це не випадково. До 1919 року воно входило до складу Австрії.

Тут німецька мова звучить частіше за італійську, кухня тяжіє до тирольської, а Альпи слугують постійним фоном. Найкращий спосіб пізнати місто — загубитися в лабіринтах Старого міста або почати з площі Вальтера, серця Больцано з готичним собором.

Орадя, Румунія

Колишня частина Австро-Угорської імперії, Орадя поєднує красу Будапешта, безпеку Загреба та атмосферу Відня — без туристичної істерії.

Прогуляйтеся вулицею Strada Republicii, вийдіть на Piața Unirii з будівлями в стилі ар-нуво, а потім зазирніть до Палацу Чорного Орла — скляної галереї, яку чомусь ігнорують travel-блоги.

Орадя, Румунія Фото: Unsplash

Познань, Польща

Поки всі їдуть до Кракова й Варшави, Познань залишається однією з найбільш недооцінених перлин Польщі.

Старий Ринок з яскравими будинками, Ратуша з легендарними козликами опівдні та розкішний бароковий костел Фара Познанська створюють відчуття міста-музею під відкритим небом. А готичний собор розташований на острові Острув-Тумський.

Ла-Корунья, Іспанія

Якщо Барселона й Мадрид вас лякають натовпами, Ла-Корунья — ідеальна альтернатива. Атлантичне узбережжя, пляжі прямо в місті та багата історія.

Найвідоміша пам’ятка — Вежа Геркулеса, римський маяк віком понад 2000 років, який досі працює.

Фолегандрос, Греція

Забудьте про Санторіні з його захмарними цінами. Фолегандрос — це справжня, тиха Греція без круїзних натовпів.

Столиця Хора Фолегандрос з білосніжними будинками, домашня кухня та пляжі Agali Beach і Katergo Beach роблять острів ідеальним для повільного відпочинку.

Тронгейм, Норвегія

Одне із найстаріших міст Норвегії, Тронгейм часто залишається в тіні Осло й Бергена — абсолютно незаслужено.

Саме тут розташований собор Нідарос — шедевр готики XI століття. Старе місто з дерев’яними будинками та вид з фортеці Крістіанстен на фіорд — фінальний акорд ідеальної подорожі.

