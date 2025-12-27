"Немного пожалели": украинцы перебрались в старый дом, где их ждал сюрприз (фото)

Украинка Анастасия Сокол, наставница по йоге, поделилась собственным опытом переезда за пределы города. Девушка отмечает, что этот массовый тренд подходит далеко не всем.

Девушка завела блог в TikTok, где показывает все этапы трансформации жилья. В одном из крайних обзоров хозяйка остановилась на "минусах" переезда в сельский дом. Какие трудности возникают, — читайте в материале Фокуса.

Недостатки жизни в деревне

"Переехали в село и немного пожалели. Вот, о чем мало кто говорит. "Минусы", по нашему мнению. Дорог просто нет. Конкретно в нашем селе так не повезло. Развлечений тоже нет. Никаких салонов, кафешек. Развлечения здесь свои — огород, земля, лес, строительство, ландшафт.

Анастасия Сокол с мужем работает возле дома с мужем Фото: TikTok

Также девушка признается, что ей не хватает социализации.

"Село — это когда ты знаешь почти каждого соседа, и все знают тебя. Зато взаимопомощь реально работает", — добавляет она.

Відео дня

К тому же в селе нет работы. Нужно либо искать удаленный формат трудоустройства, либо начинать собственную предпринимательскую деятельность.

Анастасия с мужем Фото: TikTok

"У нас 25 "соток". Это только участок возле дома, за которым нужно постоянно ухаживать, а всего — один гектар. Даже когда нанимаешь работников, работа не заканчивается никогда. Село — это спокойствие и красота, но точно не для всех", — подытожила Анастасия.

Обсуждение среди зрителей

В разделе комментариев зрители начали активно обсуждать услышанное.

"Самый большой минус в селе — это отсутствие работы. Со всем остальным можно жить", — написал зритель, которого зовут Александр. Пользовательница Анна добавила: "Побывав в селе, я была в шоке. Неужели еще так люди живут? Не дай Бог жить в селе".

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Работы там хватает, вот только за нее не платят", — шутит следующий участник обсуждения. Другая зрительница, Татьяна, поделилась собственным опытом: "Переехала недавно из города в деревню — это кайф! Тишина, покой и не лезет глупое в голову, потому что всегда занят".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинка, зарегистрированная в TikTok как Елена Март (@olenamart), рассказала о покупке дома в селе. Однако не все зрители оценили такое решение, ведь сейчас недвижимость в очень плачевном состоянии.

В прошлом году украинец решился на переезд и приобрел дом в Одесской области. Покупка обошлась ему в $7 тысяч. В общем стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около $9 тысяч.

А вот Евгений вместе со своей семьей реставрирует заброшенную усадьбу посреди гор. Результатами своей работы он делится в социальных сетях, рассказывая обо всех преимуществах и недостатках такого жилья.