"Трохи пошкодували": українці перебрались у стару хату, де на них чекав сюрприз (фото)

Українка Анастасія Сокол, наставниця з йоги, поділилась власним досвідом переїзду за межі міста. Жінка наголошує, що цей масовий тренд підходить далеко не всім.

Дівчина завела блог в TikTok, де показує всі етапи трансформації житла. В одному з крайніх оглядів господиня зупинилась на "мінусах" переїзду в сільський будинок. Які труднощі виникають, — читайте у матеріалі Фокусу.

Недоліки життя в селі

"Переїхали в село і трохи пожалкували. Ось, про що мало хто каже. "Мінуси", на нашу думку. Доріг просто немає. Конкретно в нашому селі так не пощастило. Розваг теж немає. Жодних салонів, кав’ярень. Розваги тут свої — город, земля, ліс, будівництво, ландшафт.

Анастасія Сокол з чоловіком працює біля будинку Фото: TikTok

Також дівчина зізнається, що їй не вистачає соціалізації.

"Село — це коли ти знаєш майже кожного сусіда, і всі знають тебе. Зате взаємодопомога реально працює", — додає вона.

До того ж у селі немає роботи. Потрібно або шукати віддалений формат працевлаштування, або починати власну підприємницьку діяльність.

Анастасія з чоловіком Фото: TikTok

"У нас 25 "соток". Це тільки ділянка біля дому, яку потрібно постійно доглядати, а всього — один гектар. Навіть коли наймаєш працівників, робота не закінчується ніколи. Село — це спокій та краса, але точно не для всіх", — підсумувала Анастасія.

Обговорення серед глядачів

У розділі коментарів глядачі почали активно обговорювати почуте.

"Найбільший мінус в селі — це відсутність роботи. Зі всім решту можна жити", — написав глядач, якого звуть Олександр. Користувачка Анна додала: "Побувши в селі, я була в шоці. Невже ще так люди живуть? Хай Бог милує жити в селі".

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Роботи там хватає, от тільки за неї не платять", — жартує наступний учасник обговорення. Інша глядачка, Тетяна, поділилась власним досвідом: "Переїхала нещодавно з міста у село — це кайф! Тиша, спокій і не лізе дурне у голову, бо завжди зайнятий".

