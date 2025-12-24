Макс Барских признался, был ли у него роман с Лободой: "Разбила мне сердце" (фото)

Украинский певец Макс Барских ответил на вопрос поклонницы о романе со Светланой Лободой. В сети распространили ролик, на котором ахтырчанка прямо спросила артиста об этом на концерте.

На видео, которое распространил телеграм-канал "Злива" слышно, как женщина сначала спросила у Барских, можно ли задать ему личный вопрос.

Роман Барских и Лободы?

"Так был роман с Лободой или нет?" — прямо спросила фанатка Макса.

Тот прямо сказал, что его чувства к коллеге по сцене остались в прошлом: "Это уже прошлое. Между нами больше ничего нет. Она разбила мне сердце".

Ахтырчанка уточнила, действительно ли это был роман, или только пиар на публику. На это Макс Барских вспомнил о шраме на руке, который появился после одного из выступлений, когда он поранил себя на сцене. Ходили слухи, что это из-за его неразделенных чувств к Лободе.

"Шрам остался у меня, если что. Можешь посмотреть", — сказал музыкант.

Что известно об отношениях Макса Барских и Светланы Лободы

В 2008 году после участия Барских в проекте "Фабрика звезд" во время одного из выступлений певец публично порезал себе руку прямо на сцене. Неожиданный и эмоциональный поступок связали с его якобы неразделенными чувствами к Лободе.

Светлана тем временем не раз вспоминала тот период, признаваясь, что до сих пор не уверена, где была правда, а где — сценический эффект.

А Макс в 2021 году называл инцидент "глупым и необдуманным поступком", подчеркивая, что не хотел нанести себе серьезный вред. По словам музыканта, тогда на него сильно повлияла изоляция на проекте.

